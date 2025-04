FMI prevê que IA aumentará PIB global em 0,5% ao ano e superará custos ambientais Novo relatório do Fundo Monetário Internacional aponta para um impacto no valor de até US$ 66,3 bilhões, mas que poderia ser compensado com investimentos em energia renovável e tecnologias

Um dos grandes dilemas do uso intensivo da tecnologia é seu intensivo uso de eletricidade e água em data centers (Globant/Divulgação)