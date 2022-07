Festival visa empregabilidade e empreendedorismo de pessoas com mais de 50 anos

Para fomentar o mercado de trabalho com profissionais com mais de 50 anos, o MaturiFest chega à quinta edição. O evento, que está com inscrições abertas, acontecerá de modo híbrido de 17 a 20 de agosto, das 14h às 20h30, e contará com inscrições online e 600 vagas presenciais. O festival será realizado em São Paulo, no prédio da Fecap.

“Estamos muito felizes em poder realizar esta edição do MaturiFest de maneira híbrida, a troca presencial é sempre muito rica, mas o online nos permite expandir o conhecimento e chegar a diferentes regiões do Brasil e até fora do país, aumentando assim a nossa rede de atuação e impacto”, conta Mórris Litvak, CEO e fundador da Maturi.

Serão mais de 30 horas de conteúdos, mais de 50 oficinas práticas que visam estimular o empreendedorismo, apresentação de cases de grandes empresas, além da presença de dezenas de palestrantes, entre eles Ari Fontoura e Zezé Mota.

A agenda será voltada tanto para empresas quanto ao público 50+ e composta de temas como o futuro do trabalho, reinvenção profissional, transformação de carreira e vida, jornada do empreendedorismo maduro, trabalho autônomo, networking, tecnologia, marketing e presença digital. Além de convidados e cases de pessoas 50+ que se reinventaram.

O festival dispõe de três opções de ingressos: online gratuito, onde o participante tem acesso à transmissão ao vivo; online pago, com acesso à transmissão ao vivo, gravações e oficinas; presencial pago, que também dará acesso às gravações através da plataforma MaturiAcademy.

A agenda completa está no site do festival.