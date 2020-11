EXAME lança newsletter dedicada à temática ESG

A EXAME está lançando a newsletter EXAME.ESG, com conteúdos exclusivos sobre o universo ESG, sigla em inglês para os investimentos sociais, ambientais e de governança nas empresas. A ideia da newsletter é divulgar as reportagens, entrevistas, podcasts e análises de mercado feitas pelo time da EXAME com o intuito de colocar o leitor na vanguarda das transformações que estão ocorrendo na economia.

A newsletter conta com a parceria da Rede Brasil do Pacto Global, organização empresarial vinculada à Organização das Nações Unidas com a missão de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre os empresários.

A newsletter chega num momento em que, em meio à maior pandemia do século, uma nova maneira de pensar o papel das empresas na sociedade ganha força entre empresários, investidores e tomadores de decisões. O objetivo é tornar as empresas mais eficientes e conscientes de seus impactos no planeta e na vida das pessoas. Para isso, é preciso repensar o propósito das organizações, colocando o lucro em segundo plano e focando na geração de valor para todos os stakeholders.

Alguns chamam esse momento de “A Era do Propósito”. Outros preferem uma visão mais pragmática e associam essa nova postura aos riscos decorrentes das mudanças climáticas e das transformações sociais geradas pela globalização. O fato é que critérios ambientais, sociais e de governança cada vez mais farão parte do dia a dia das empresas, seja na definição das estratégias de negócios, seja na avaliação dos resultados.

Na prática, essa transformação se materializa na sigla ESG: Environment, Social and Governance (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança). É crescente a adesão aos princípios ESG pelas empresas brasileiras. No mundo, especialmente nos mercados desenvolvidos, essa nova maneira de atuar pode ser considerada um padrão entre os negócios de alta performance. Para os investidores, está cada vez mais claro que, ao considerar todos os aspectos socioambientais na avaliação das companhias, o risco diminui e as chances de um desempenho acima da média aumentam consideravelmente.

Se você quer entender melhor o propósito da sua organização, ou colocar seus investimentos para trabalhar pelo desenvolvimento de toda a sociedade, não deixe de assinar a newsletter nesta página especial dedicada ao assunto.