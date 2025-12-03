Para avançar no ESG, empresas apostam na formação de jovens aprendizes

Em meio ao avanço da pauta ESG no ambiente corporativo, um movimento vem ganhando força entre as empresas que desejam ir além do discurso: investir na formação e na contratação de jovens aprendizes. A iniciativa, além de atender a uma demanda legal, tem se mostrado uma das formas mais eficazes de gerar impacto social e transformar comunidades.

No videocast da EXAME, Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro, reforçou que a inclusão produtiva de jovens é um dos pilares mais concretos do “S” do ESG. “O jovem que passa por um programa de aprendizagem profissional tem muito mais chances de se manter empregado e construir uma trajetória sólida no mercado”, afirma.

Segundo ele, o papel das empresas é fundamental para ampliar o alcance dessas oportunidades. “Quando o setor privado entende que capacitar jovens não é apenas cumprir uma cota, mas formar cidadãos e futuros profissionais, o impacto é duradouro – tanto para a sociedade quanto para o próprio negócio”, diz Saade.

Com 46 anos de atuação, o Espro já capacitou mais de 500 mil jovens em todo o país, conectando empresas a programas de formação que unem aprendizado técnico, comportamento ético e cidadania. O resultado é uma geração mais preparada para os desafios do futuro do trabalho – e organizações com uma agenda social mais sólida e estratégica.

Para Saade, investir em jovens é também investir em inovação. “Esses programas aproximam as empresas da realidade das novas gerações, trazem diversidade de pensamento e impulsionam transformações internas. O ESG começa dentro de casa, e a aprendizagem é um caminho direto para isso.”

Em um cenário no qual consumidores e investidores cobram compromissos sociais concretos, dar oportunidade a jovens aprendizes deixou de ser uma ação pontual e passou a representar um diferencial competitivo. “Quando o ESG é feito com propósito, ele gera valor compartilhado. E nada é mais transformador do que apostar em quem vai construir o futuro”, conclui Saade.

👉 Assista ao videocast completo da EXAME com Alessandro Saade, do Espro, e entenda como formar jovens pode fortalecer o propósito e os resultados ESG da sua empresa.