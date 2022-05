ESG na prática: construção civil abre mais espaço para mulheres

Foi em 2019, a Tegra deu início ao programa Mulheres da Tegra , para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Esse programa gerou frutos e fomos amadurecendo no tema, até que, em 2020, a empresa aderiu aos Princípios do Empoderamento Feminino, definidos pela ONU Mulheres, agenda que marca os dois compromissos da companhia — com o empoderamento feminino e com a representatividade feminina em cargos de liderança.

“Temos equilíbrio entre colaboradores e colaboradoras nos cargos de coordenação, e também há diversidade nos postos administrativos e de gerência”, diz Camila Lombardi, gerente-geral de Gente da incorporadora.

Dia a dia mais inclusivo

Com 44 anos de atividade, a Tegra Incorporadora está comprometida a colocar em prática o ESG e não é de hoje. Uma das iniciativas mais recentes, lançada no final de 2020, ganhou o nome de Gentilezas Humanas. Visa tornar o dia a dia dos funcionários mais inclusivo, diverso e engajado.

Por meio do programa, eles são estimulados a se aproximar de ONGs e associações beneficentes. Em outras palavras, são convidados a realizar trabalho voluntário, o que pode se traduzir no apoio educativo e em doações, entrega de kits de higiene, plantação de hortas comunitárias, doação de roupas, doação de vale-alimentação ou refeição, e por aí vai.

“Nossos colaboradores é que fazem o nosso dia a dia acontecer”, diz a gerente-geral de Gente da Tegra. “Dedicam-se para transformar tudo o que fazem em gentilezas, dentro ou fora da companhia. E a gentileza é a base para construirmos uma sociedade melhor.”

A empresa possui a certificação GPTW há quatro anos e está constantemente desenvolvendo ações de incentivos, benefícios, cuidados e de capacitação para o quadro de colaboradores. Anualmente, programas de desenvolvimento de liderança são aplicados, como o caso mais recente em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Além desta importante ferramenta, a área de Gente implementou um canal interno de comunicação com os colaboradores, através da ferramenta Yammer, a qual possibilitou que todas as informações fossem distribuídas, engajando e trocando conteúdo entre as áreas e realizações.

Faltou contar que a companhia mantém um programa que recupera — e adota — espaços públicos degradados no entorno de seus empreendimentos. É o Gentilezas Urbanas, que já reformou praças, remodelou o paisagismo de canteiros centrais de avenidas, instalou parklets e deu vida nova a muros esquecidos. A cidade toda agradece.