Engie tem nova CEO brasileira no México

A executiva brasileira Clarice Romariz foi nomeada CEO da Energia Mayakan, do grupo Engie, no México. Há cerca de dois anos na companhia, Clarice já ocupou as posições de CEO da ESOM (Engie Soluções de Operação e Manutenção) e COO Networks Américas. Integrou ainda o Comitê Executivo do Brasil.

Com uma trajetória de quase 25 anos nos setores de óleo e gás, mineração e energia, a executiva, que retornou ao Brasil em 2017 após uma década vivendo no exterior, é reconhecida como uma das principais lideranças femininas no setor.

Em seu novo desafio, Clarice assumirá a liderança em um momento estratégico para a Engie no México. Nos últimos três anos, a companhia reforçou a sua posição no país, com a entrada em funcionamento de duas novas centrais solares com capacidade total de 200 MW.

E em junho de 2024, por meio da Energía Mayakan, em parceria com a Comissão Federal de Eletricidade (CFE), iniciou a construção do gasoduto Expansão Energía Mayakan, projeto que visa garantir o fornecimento de gás natural para a crescente demanda energética da Península de Yucatán nos próximos anos.