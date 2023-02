Empresas se unem para calcular neutralidade de CO2 de campanha da Heineken

Grandes marcas têm se esforçado para mensurar e neutralizar as emissões de carbono e o setor de marketing tem o desafio de mapear as emissões indiretas — que acontecem ao longo da cadeia produtiva e da operação. Pensando nisso, a plataforma Green Your City, que permite a neutralização de emissões de CO 2 para publicidade digital, neutralizou as emissões da campanha homônima da Heineken, que foi veiculada de outubro a dezembro de 2022.

A neutralização, resultado de uma parceria entre as empresas HYPR, Moss e da iProspect, utiliza créditos de carbono disponibilizados em blockchain que beneficiam projetos de conservação na floresta amazônica. Segundo as empresas, cerca de 310 toneladas de CO 2 foram neutralizadas, o que corresponde a 44 mil árvores preservadas.

Segundo Lucas Callile, diretor de mídia da iProspect, "o objetivo da iniciativa é gerar um impacto positivo na indústria de publicidade, através da adoção de novos fluxos de trabalho que considerem a sustentabilidade como premissa de negócio", afirma.

Criada para atuar com sustentabilidade e cultura, a tecnologia abarca as quatro grandes metas de sustentabilidade da Heineken: ter energia renovável em 50% dos pontos de venda da marca até 2030, ter circularidade nas embalagens com 80% das embalagens de vidro sendo retornáveis, implementar micro florestas em 19 capitais e multiplicar os investimentos em marketing para consumo responsável, tudo isso até 2030.

"A plataforma Green Your City norteia as principais ações da Heineken. Temos metas ambiciosas de sustentabilidade e, visando atingi-las, esse modelo trabalho que reflete a nossa responsabilidade ambiental passa por todas as frentes dos projetos, incluindo a preocupação com o impacto positivo de nossas campanhas", conclui Melina Domingos, líder de estratégia de sustentabilidade e cultura da marca Heineken no Brasil.

