Electrolux e Braskem usam plástico reciclado em embalagens de lavadoras

Desde o final de 2025, a Electrolux, fabricante de eletrodomésticos, embala as suas lavadores fabricadas no Brasil em uma resina reciclada. A ideia foi desenvolvida em parceria com a Braskem, petroquímica fabricante de resinas, e da AGM Embalagens, fornecedora de filmes plásticos.

O plástico termoencolhível usado no transporte das lavadoras busca proteger contra danos no transporte e armazenamento, sendo usada da produção até o consumidor final.

O material é feito com 30% de resinas plásticas recicladas pós-consumo.

A solução começou a ser adotada em escala industrial nas embalagens das lavadoras do tipo top load, aquelas com abertura superior. Segundo a empresa, cerca de 100 toneladas da resina reciclada devem ser utilizadas ao longo de 2026 na fabricação das embalagens.

Plástico reciclado em embalagens

A resina empregada faz parte do portfólio Wenew, iniciativa da Braskem voltada à economia circular.

O material é produzido a partir de resíduos plásticos pós-consumo coletados no mercado brasileiro e substitui parte da matéria-prima virgem utilizada na produção dos filmes plásticos.

Mesmo com a incorporação do conteúdo reciclado, o filme mantém características necessárias para a logística, como resistência mecânica, capacidade de termoencolhimento e transparência, que permitem preservar a integridade dos produtos durante o transporte e a estocagem.

De acordo com a Electrolux, o desenvolvimento da solução envolveu etapas de formulação da resina, testes laboratoriais e validação industrial conduzidas em parceria com a Braskem e a AGM Embalagens.

Sustentabilidade na Electrolux

A iniciativa também se insere na estratégia global da companhia de ampliar o uso de materiais reciclados em seus produtos e operações. No relatório de sustentabilidade divulgado em 2024, o grupo estabeleceu a meta de que, até 2030, 35% dos plásticos e aços utilizados na fabricação de seus produtos sejam de origem reciclada.

"Além disso, ao antecipar possíveis exigências regulatórias para embalagens, fortalecemos nosso compromisso com a conformidade e permanecemos alinhados às metas ESG que guiam toda a companhia", conta João Zeni, diretor de Sustentabilidade do Electrolux Group para a América Latina.

No Brasil, a empresa afirma que esta é a primeira adoção em larga escala de filme termoencolhível com conteúdo reciclado em suas operações. A expectativa é que a solução possa, no futuro, ser replicada em outras linhas de produtos e em diferentes mercados, dependendo da viabilidade técnica e logística.

Antes dessa iniciativa, a Electrolux já utilizava cerca de 15% de plástico reciclado na composição das lavadoras produzidas no país, também por meio de parceria com a Braskem. A nova aplicação amplia o uso de material reaproveitado, desta vez nas embalagens utilizadas na cadeia de transporte dos eletrodomésticos.