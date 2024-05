Na sede da ONU, em Nova York, Pacto Global da ONU – Rede Brasil debate agenda sustentável

O Pacto Global da ONU – Rede Brasil realiza nesta terça-feira, 14, a terceira edição do High Level Delegation na sede das Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O evento acontece paralelamente à Brazil Week, dedicada aos negócios brasileiros. O objetivo é aproximar as empresas e práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e da Agenda 2030.

Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, conta que a agenda é de extrema importância para gerar conscientização e discussão sobre como os ODS podem estar presentes nos modelos de negócios. “A crise climática já é uma realidade e os eventos extremos serão cada vez mais recorrentes. Vocês estão aqui, agora, para trocar experiências e conhecimentos porque o setor empresarial é imprescindível nessa mudança”, conta.

O presidente ainda afirma que o impacto social, ambiental e econômico que for gerado deve ser colocado em pauta. “É a hora de nos entendermos além das nossas paredes, das nossas finanças, de um setor produtivo. Temos de agir como a comunidade que somos”, explica.

Ao todo, 350 lideranças empresariais assistirão aos debates. Entre os painelistas estão Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil; Helder Barbalho, governador do Pará, que discutirá as oportunidades da COP30, em Belém; Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luíza; Fabio Galindo, CEO da Future Carbon Group; Nikola Ivezaj, vice-presidente sênior da Global Citizen; Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co, entre outros.

A abertura do evento será feita por Rachel Maia, presidente do conselho de administração do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, o embaixador Norberto Moretti e Carlo Pereira.

A agenda acontece das 15h às 16h30. O High Level Delegation tem apoio da Ambipar e parcerias da Amcham (Câmara de Comércio Americana), Brazilcham (Câmara de Comércio Brasileira-Americana), Experience Club US, Global Citizen, Money Report e Grupo Mulheres do Brasil.