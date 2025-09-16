ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Pacto Global - Rede Brasil discute sustentabilidade corporativa brasileira em evento em Nova York

Setor privado nacional discute implementação dos ODS em evento na sede da ONU, com foco nos desafios da próxima década

A programação prevê discussões sobre transição climática, direitos humanos, anticorrupção e geração de emprego (Leandro Fonseca/Exame)

A programação prevê discussões sobre transição climática, direitos humanos, anticorrupção e geração de emprego (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12h30.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 12h50.

O Pacto Global – Rede Brasil realizará na próxima quinta-feira, 18, o SDGs in Brazil 2025, evento que reunirá executivos e especialistas na sede das Nações Unidas em Nova York para discutir a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país. O tema do evento é "A década da ação: liderança empresarial por um futuro inclusivo e regenerativo".

A escolha de Nova York como sede, antecedendo a Climate Week NYC e durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, busca aproveitar a presença de líderes mundiais para discutir soluções ambientais e climáticas, de direitos humanos, trabalho e anticorrupção com foco na liderança do setor privado.

O evento ocorre quando restam apenas cinco anos para o cumprimento das metas da Agenda 2030, prazo que especialistas consideram cada vez mais difícil de ser alcançado. A ideia é exigir so setor privado uma postura mais firme e proposita nas ações de ESG, posicionando as ODS ao centro das estratégias de negócio.

De acordo com Daniela Grelin, codiretora executiva do Pacto Global – Rede Brasil, a discussão ajuda a levar ao mundo como alinhar competitividade, inovação e impacto social positivo. "O SDGs in Brazil 2025 é uma vitrine internacional desse protagonismo, reforçando a importância do setor privado como agente central para a construção de um futuro mais justo, sustentável e regenerativo", explica.

Liderança do setor privado pelas ODS

Entre os participantes confirmados estão representantes de grandes empresas nacionais dos setores financeiro, energético e de saneamento, como Carolina Carregaro, diretora de assuntos políticos da Nestlé; Édison Carlos, presidente do Instituto AEGEA; e Oliver Stuenkel, pesquisador e professor. Também participa a medalhista olímpica Rebecca Andrade, que discutirá sobre educação e esporte.

A presença dessas companhias reflete onde estão concentrados os principais investimentos privados em sustentabilidade no país. O evento conta com patrocínio de Aegea, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras e Governo Federal, parceria do Bradesco e apoio da Missão Brasileira.

A programação prevê discussões sobre transição climática, direitos humanos, anticorrupção e geração de emprego a partir de práticas sustentáveis. Também serão apresentados casos práticos de empresas brasileiras, embora permaneça a questão sobre como essas experiências podem ser replicadas em escala nacional. Um dos focos será a chamada "integridade corporativa", tema que ganha relevância por seu papel como base na justiça socioambiental.

SDGs in Brazil: saiba mais do evento

Guilherme Xavier, codiretor executivo do Pacto Global – Rede Brasil, aponta que os desafios sociais, ambientais e econômicos enfrentados no Brasil são um chamado mais urgente para a ação de diferentes atores, já que os temas exigem respostas e ações imediatas.

"Ao alinhar suas operações a essa agenda, as organizações demonstram compromisso real com a transformação, ampliam sua capacidade de inovação e colaboram para que o país seja protagonista na construção de um futuro inclusivo, justo e regenerativo", afirma. Xavier ainda complementa que a implementação dos ODS deixou de ser um diferencial para as companhias, mas sim um imperativo de sustentabilidade.

A programação completa do SDGs in Brazil pode ser acessada a partir deste link.

  • NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, speaks during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with a threat of a larger conflict in the Middle East. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    1/72 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, speaks during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with a threat of a larger conflict in the Middle East. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

    2/72 O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: As world leaders gather in New York for the UN General Assembly, (L-R) Bill Gates and Luiz Inácio Lula da Silva speak on stage during the annual Goalkeepers NYC event, hosted by the Bill & Melinda Gates Foundation, at Jazz at Lincoln Center in New York City, September 23, 2024. The event is a catalyst for action linked to the UN's 17 Sustainable Goals, bringing together leaders and changemakers from around the world to make progress towards ending poverty, fighting inequality, and stopping climate change by 2030. Roy Rochlin/Getty Images/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    3/72 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: As world leaders gather in New York for the UN General Assembly, (L-R) Bill Gates and Luiz Inácio Lula da Silva speak on stage during the annual Goalkeepers NYC event, hosted by the Bill & Melinda Gates Foundation, at Jazz at Lincoln Center in New York City, September 23, 2024. The event is a catalyst for action linked to the UN's 17 Sustainable Goals, bringing together leaders and changemakers from around the world to make progress towards ending poverty, fighting inequality, and stopping climate change by 2030. Roy Rochlin/Getty Images/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Goalkeepers 2024 Event NYC)

  • Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    4/72 Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) (UN-DIPLOMACY-UNGA-SILVA)

  • Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

    5/72 Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (UN-DIPLOMACY-UNGA-SILVA)

  • Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

    6/72 Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (UN-DIPLOMACY-UNGA-SILVA)

  • Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

    7/72 Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the 79th Session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters in New York City on September 24, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (UN-DIPLOMACY-UNGA-SILVA)

  • O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

    8/72 O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York (UN-DIPLOMACY-UNGA-SILVA)

  • O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

    9/72 O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Brazils President Luiz Inácio Lula da Silva addresses world leaders, diplomats, and others during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with a threat of a larger conflict in the Middle East. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    10/72 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Brazils President Luiz Inácio Lula da Silva addresses world leaders, diplomats, and others during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with a threat of a larger conflict in the Middle East. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

    11/72 O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

    12/72 O presidente Lula, durante discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: U.S. President Joe Biden speaks during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with the threat of a larger conflict in the Middle East. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    13/72 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: U.S. President Joe Biden speaks during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with the threat of a larger conflict in the Middle East. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: U.S. President Joe Biden waves as he leaves the stage during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with a threat of a larger conflict in the Middle East. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    14/72 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: U.S. President Joe Biden waves as he leaves the stage during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2024 in New York City. World leaders convened for the General Assembly as the world continues to experience major wars in Gaza, Ukraine and, Sudan along with a threat of a larger conflict in the Middle East. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • O presidente Lula, durante discurso na ONU nesta terça, 24

    15/72 O presidente Lula, durante discurso na ONU nesta terça, 24 (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • 16/72 (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • O presidente Lula, durante discurso na ONU nesta terça, 24

    17/72 O presidente Lula, durante discurso na ONU nesta terça, 24 (World Leaders Speak At The 79th Session Of The United Nations General Assembly In New York)

  • Janja em Nova Yorque assistindo Bill Gates aonde Lula foi entrevistado no palco Foto: Leandro Fonseca Data: 23/09/2024

    18/72 Janja em Nova Yorque assistindo Bill Gates aonde Lula foi entrevistado no palco Foto: Leandro Fonseca Data: 23/09/2024 (IMG_1784)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    19/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (IMG_1484)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    20/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (IMG_1483)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    21/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (IMG_1478)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    22/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1504)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    23/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1502)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    24/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1500)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    25/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1497)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    26/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1492)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    27/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1488)

  • Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024

    28/72 Sede da ONU em Nova Yorque - Bandeira das nações Unidas Foto: Leandro Fonseca data: 22/09/2024 (_MG_1485)

  • 29/72 (_MG_1473)

  • 30/72 (_MG_1472)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    31/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1454)

  • 32/72 (IMG_1660 (1) copy)

  • Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, durante a Cúpula do Futuro

    33/72 Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, durante a Cúpula do Futuro (IMG_1660)

  • Suelma Rosa:

    34/72 Suelma Rosa: "Empresas precisam exercer os papeis sob seus domínios, mas também engajar fornecedores e parcerios em jornada conjunta". (Suelma Rosa)

  • Suelma Rosa, da PepsiCo, assinando compromisso da companhia com Pacto Global

    35/72 Suelma Rosa, da PepsiCo, assinando compromisso da companhia com Pacto Global (Suelma Rosa)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    36/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (IMG_1327)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    37/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (IMG_1326)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    38/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1454)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    39/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1446)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    40/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1444)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    41/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1440)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    42/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1439)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    43/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1438)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    44/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1437)

  • O presidente Lula, no plenário da sede da ONU, em Nova York

    45/72 O presidente Lula, no plenário da sede da ONU, em Nova York (_MG_1433)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    46/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1432)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    47/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula -Presidente Luis Inacio Lula da Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1431)

  • O preis

    48/72 O preis (_MG_1426)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Marina Silva - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    49/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Marina Silva - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1422)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    50/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1404)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    51/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1384)

  • Cupula do Futuro na Plenaria da ONU Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    52/72 Cupula do Futuro na Plenaria da ONU Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (Cupula do Futuro na Plenaria da ONUFoto: Leandro FonsecaData: 22/09/2024)

  • Cupula do Futuro na Plenaria da ONU Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    53/72 Cupula do Futuro na Plenaria da ONU Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (Cupula do Futuro na Plenaria da ONUFoto: Leandro FonsecaData: 22/09/2024)

  • Cupula do Futuro na Plenaria da ONU Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    54/72 Cupula do Futuro na Plenaria da ONU Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (Cupula do Futuro na Plenaria da ONUFoto: Leandro FonsecaData: 22/09/2024)

  • Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024

    55/72 Cupula do Futuro - Assembleia Geral da ONU - Lula - Janja Foto: Leandro Fonseca Data: 22/09/2024 (_MG_1325)

  • 56/72 (Fernando de Lellis Garcia Bertolucci - 1)

  • Mulheres em evento do Pacto Global na ONU em NY Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    57/72 Mulheres em evento do Pacto Global na ONU em NY Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (IMG_1134)

  • Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    58/72 Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (_MG_1195)

  • Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    59/72 Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (_MG_1130)

  • Renata Faber mediandora e Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    60/72 Renata Faber mediandora e Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (_MG_1117)

  • Renata Faber mediandora e Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    61/72 Renata Faber mediandora e Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (_MG_1111)

  • Renata Faber mediandora e Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    62/72 Renata Faber mediandora e Cintia Marin, diretora de sustentabilidade da AFYA na sede da ONU em NY no evento do Pacto Global Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (_MG_1099)

  • Luciana Costa - BNDS Foto: Leandro Fonseca Data: 18/09/2024

    63/72 Luciana Costa - BNDS Foto: Leandro Fonseca Data: 18/09/2024 (Luciana Costa - BNDSFoto: Leandro FonsecaData: 18/09/2024)

  • Flavia Bellaguarada Foto; Leandro Fonseca Data: 18/09/2024

    64/72 Flavia Bellaguarada Foto; Leandro Fonseca Data: 18/09/2024 (; Leandro FonsecaData: 18/09/2024)

  • Flavia Bellaguarada Foto; Leandro Fonseca Data: 18/09/2024

    65/72 Flavia Bellaguarada Foto; Leandro Fonseca Data: 18/09/2024 (; Leandro FonsecaData: 18/09/2024)

  • Margarete Coelho - diretora financeira e administrativa do SEBRAE Nacional Foto: Leandro fonseca data: 19/09/2024

    66/72 Margarete Coelho - diretora financeira e administrativa do SEBRAE Nacional Foto: Leandro fonseca data: 19/09/2024 (_MG_1042)

  • Margarete Coelho - diretora financeira e administrativa do SEBRAE Nacional Foto: Leandro fonseca data: 19/09/2024

    67/72 Margarete Coelho - diretora financeira e administrativa do SEBRAE Nacional Foto: Leandro fonseca data: 19/09/2024 (_MG_1033)

  • Margarete Coelho - diretora financeira e administrativa do SEBRAE Nacional Foto: Leandro fonseca data: 19/09/2024

    68/72 Margarete Coelho - diretora financeira e administrativa do SEBRAE Nacional Foto: Leandro fonseca data: 19/09/2024 (_MG_1028)

  • Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil na sede da ONU em evento do Pacto Global Foto; Leandro Fonseca Data: 20/09/2024

    69/72 Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil na sede da ONU em evento do Pacto Global Foto; Leandro Fonseca Data: 20/09/2024 (_MG_1215 copy)

  • Lula chega acompanhado de Janja para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, em setembro de 2024

    70/72 Lula chega acompanhado de Janja para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, em setembro de 2024 (_MG_1883)

  • Lula chega acompanhado de Janja para a Assembleia Geral da ONU em NY Foto: Leandro Fonseca Data: setembro 2024

    71/72 Lula chega acompanhado de Janja para a Assembleia Geral da ONU em NY Foto: Leandro Fonseca Data: setembro 2024 (_MG_1879)

  • O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fala durante a 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU, em Nova York. Na imagem, o mapa da esquerda mostra os países inimigos de Israel como

    72/72 O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fala durante a 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU, em Nova York. Na imagem, o mapa da esquerda mostra os países inimigos de Israel como "maldição" e os aliados como "benção". Muitos delegados imediatamente se retiraram (O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fala durante a 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU, em Nova York. Na imagem, o mapa da esquerda mostra os países inimigos de Israel como "maldição" e os aliados como "benção". Muitos delegados imediatamente se retiraram)

Acompanhe tudo sobre:Pacto Global da ONU no BrasilONUExame na Assembleia GeralSustentabilidade

Mais de ESG

Camada de ozônio chega a maior espessura em décadas e fica 14% acima da média no Ártico, diz estudo

Temperatura média de 24,2 ºC marca o verão mais quente já registrado na Espanha

Brasil lança sistema de IA que monitora 100% da Amazônia pela primeira vez

IBGE inicia pesquisa para mapear impactos das enchentes históricas no RS

Mais na Exame

Mundo

Tarifas ou sanções: quais podem ser as próximas medidas dos EUA contra o Brasil?

Carreira

Embraer abre 300 vagas de estágio para estudantes de todo o Brasil; saiba como participar

Negócios

Dólar baixo destrava nova ameaça para esta indústria paulista de embreagens: a concorrência chinesa

Mercados

Hora de viajar? Como aproveitar o dólar em baixa para suas férias