Desmatamento na Amazônia cai 50% e atinge menor nível em 11 anos

O Brasil registrou em 2025 a menor taxa de desmatamento da Amazônia Legal em 11 anos, somando 5.796 km² de floresta derrubados e uma queda de 50% em relação a 2022.
É o que apontam os dados divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Os alertas do sistema deter monitoram a devastação quase em tempo real e indicaram [grifar]uma redução adicional de 35% nos seis primeiros meses do ciclo 2025/2026.
Em coletiva de imprensa nesta manhã, 12, o governo brasileiro comemorou os números e disse que avalia que o país pode alcançar, ao fim do ciclo, a menor taxa anual de desmatamento desde o início da série em 1988.
“É uma oportunidade histórica. Se confirmada, será a maior contribuição individual como nação para o combate à crise climática e à perda de biodiversidade”, disse André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento do MMA.
Segundo as autoridades, o resultado é fruto do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que mobiliza 19 ministérios e combina ações de[grifar] fiscalização, ordenamento territorial, estímulo à produção sustentável e bloqueio de crédito a áreas ilegais.
Desde 2022, as operações de fiscalização cresceram 148%, enquanto a abordagem de veículos aumentou 110%. Já as apreensões de minérios e garimpeiros subiram 170% e as de madeira, 65%. Também houve avanço no uso de embargos remotos, com crescimento de 51% nas áreas embargadas pelo Ibama.
“Não é só comando e controle. É assistência técnica, regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, crédito limpo e governança local. Essa combinação explica a queda consistente”, explicou André Lima.
Um dos principais motores da redução foi o programa União com Municípios, que envolve os 80 municípios amazônicos que mais desmatam. Desses, 70 já aderiram, recebendo equipamentos, capacitação técnica, drones, acesso a dados em tempo real e recursos do Fundo Amazônia.
Nessas cidades, a queda no desmatamento chegou a 65,5% entre 2022 e 2025, índice 31% maior do que a média da Amazônia Legal.
O coordenador do monitoramento do Inpe, Claudio Almeida, destacou o papel da tecnologia no acompanhamento quase diário da devastação.
“O Deter nos permite agir rapidamente. Hoje, temos imagens novas todos os dias, cobrindo mais de 75% do território brasileiro. Isso transforma ciência em política pública”, destacou.
O especialista alertou, no entanto, para o avanço da degradação florestal causada por incêndios recorrentes e estresse climático, um fenômeno que nem sempre aparece como corte raso.
“A floresta sofre com secas mais intensas, aumento da temperatura e fogo sucessivo. Mesmo sem desmatamento direto, há colapso ecológico. Controlar a degradação é o próximo grande desafio”, acrescentou.
Fundo Amazônia volta a investir
Outro destaque foi a retomada do Fundo Amazônia, que acumulou R$ 3,6 bilhões em investimentos nos últimos três anos, um valor quatro vezes superior à média da década anterior.
Os recursos financiam ações de fiscalização, regularização ambiental, ordenamento territorial, bioeconomia e recuperação de áreas degradadas.
Paralelamente, novas normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (CMN) passaram a bloquear o crédito rural em áreas com desmatamento ilegal, cortando o fluxo financeiro de atividades irregulares.
“Mais de 16 mil operações de crédito foram bloqueadas nos últimos dois anos. O dinheiro agora flui para quem produz dentro da lei”, afirmou André Lima.
Cerrado também interrompe ciclo de alta
No bioma Cerrado, o desmatamento caiu para 7.235 km² em 2025, uma redução de 32,3% em relação a 2022 e a segunda queda consecutiva após cinco anos seguidos de alta.
Segundo o Inpe, os alertas mais recentes também apontam nova redução em 2026, o que indica uma possível inflexão estrutural na curva de devastação do bioma, historicamente pressionado pela expansão agropecuária.
Meta climática do Brasil estabelece desmatamento zero
A ministra Marina Silva reforçou que a meta de desmatamento zero até 2030 é uma política de Estado e parte central da estratégia climática brasileira para alcançar a redução de até 67% das emissões até 2035 conforme estabelecido pela Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).
“O Brasil é hoje o único país que tem planos de combate para todos os biomas. Isso é resultado de governança, ciência e vontade política”, afirmou a ministra.
Segundo Marina, a queda do desmatamento ocorre em paralelo ao crescimento econômico: “O agronegócio cresceu, novos mercados foram abertos e mostramos que é possível conciliar produção e proteção ambiental.”
-
1/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7071)
-
2/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
3/53
Amazonia
(Amazonia1)
-
4/53
Amazonia
(Amazonia)
-
5/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7024)
-
6/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7058)
-
7/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7110)
-
8/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7092)
-
9/53
Embarcação no Rio Amazonas
(_MG_7089)
-
10/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7085)
-
11/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
12/53
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
13/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7040)
-
14/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
15/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6941)
-
16/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6942)
-
17/53
Barco no Rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
18/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
19/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
20/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7004)
-
21/53
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023-
(_MG_7016)
-
22/53
(_MG_7019)
-
23/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7027)
-
24/53
Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
25/53
Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
26/53
(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
-
27/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
28/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
29/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_9035)
-
30/53
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8917)
-
31/53
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8817)
-
32/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8798)
-
33/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8768)
-
34/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8745)
-
35/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8739)
-
36/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8468)
-
37/53
As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
(IMG_8567)
-
38/53
Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
-
39/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8680_1)
-
40/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8683_1)
-
41/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8697_1)
-
42/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8704_1)
-
43/53
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8237)
-
44/53
(IMG_8156_1)
-
45/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
46/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
47/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0640)
-
48/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0642)
-
49/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
50/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
51/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
52/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0655)
-
53/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)