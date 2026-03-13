Custo nivelado de eletricidade: o que é, por que importa, e onde ele falha?

O Custo Nivelado da Eletricidade (conhecido na literatura internacional pela sigla LCOE) representa o custo médio de geração de eletricidade dividido pela energia produzida ao longo da vida de uma usina, considerando todos os gastos (investimento, operação, combustível, etc.). Trata-se de uma métrica simples e padronizada, que se consolidou como principal referência para comparar custos de diferentes tecnologias no setor elétrico mundial. Historicamente, a fonte de menor LCOE tendia a ser a opção mais econômica para expansão da capacidade, o que levou planejadores e agências a adotarem amplamente essa métrica em análises e decisões.

Com o avanço da inserção das fontes renováveis, cuja geração não se pode controlar (eólica e solar, por exemplo), as limitações do LCOE ficaram evidentes, uma vez que essa métrica não considera fatores essenciais como confiabilidade, flexibilidade e localização. O cálculo ignora, por exemplo, se a energia é entregue no momento e lugar em que o sistema mais precisa, ou se a variabilidade da geração exige o suporte extra de outras usinas.

Desta forma, uma tecnologia pode apresentar um LCOE baixo, mas gerar pouca energia em horários que o sistema mais precisa, ou demandar reservas adicionais para garantir a segurança. Por isso, o uso isolado do LCOE se tornou insuficiente, o que incentivou o desenvolvimento de métricas complementares para cobrir essas lacunas sistêmicas.

Como fazemos no Brasil?

No Brasil, já se busca ir além do LCOE no planejamento e na contratação de energia. Nos estudos de expansão, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) não foca apenas na otimização de custos, mas impõe requisitos de capacidade firme e flexibilidade, garantindo que o sistema suporte a demanda mesmo nos cenários mais críticos.

Porém, na hora de contratar os projetos nos leilões, a lógica predominante ainda é a do menor preço por energia (R$/MWh). Para evitar comparações injustas entre tecnologias muito diferentes, a estratégia adotada em alguns certames no passado foi segmentar a concorrência: por exemplo, eólicas disputando apenas com eólicas e solares com solares. Embora isso organize a disputa, o modelo ainda não atribuía um valor financeiro explícito para serviços essenciais como a confiabilidade.

Para cobrir parte dessa lacuna, foram criados em 2021 os leilões de reserva de capacidade. Diferente dos certames de energia tradicionais, estes não compram usinas pela sua capacidade de produzir energia elétrica, mas sim, por sua capacidade de entregar flexibilidade ao sistema. As limitações do LCOE sinalizam uma clara mudança de paradigma: o foco exclusivo no preço da energia cede lugar a uma visão mais ampla, que valoriza explicitamente as fontes que entregam também capacidade, flexibilidade e estabilidade da rede elétrica.

No entanto, ainda há espaço para evolução. O grande desafio é alinhar sinais econômicos adequados com um arcabouço regulatório robusto, que remunere adequadamente serviços como a disponibilidade de potência e a flexibilidade operativa, garantindo uma matriz elétrica que seja, ao mesmo tempo, resiliente e de baixo carbono.