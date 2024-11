COP29: países ricos se comprometem a parar de abrir centrais a carvão

1/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Costa do Mar Cáspio na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

2/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

3/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

4/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

5/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

6/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

7/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

8/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

9/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

10/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

11/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

12/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

13/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

14/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

15/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Cidade de Baku - Azerbaijão Foto: Leandro Fonseca data: 14/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

16/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Cidade de Baku - Azerbaijão Foto: Leandro Fonseca data: 14/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

17/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Cidade de Baku - Azerbaijão Foto: Leandro Fonseca data: 14/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

18/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

19/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Doceria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

20/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

21/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

22/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

23/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

24/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

25/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

26/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

27/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

28/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

29/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

30/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

31/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

32/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

33/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Doceria em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Doceria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

34/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Doceria em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Doceria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

35/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

36/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

37/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Costa do Mar Cáspio em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Costa do Mar Cáspio na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

38/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Costa do Mar Cáspio em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Costa do Mar Cáspio na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

39/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

40/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

41/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

42/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

43/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

44/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

45/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

46/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Café com doces em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Doceria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

47/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

48/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

49/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

50/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

51/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

52/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

53/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Livraria na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

54/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Livraria com café da rede libraff em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cafeteria de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

55/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Réplica de baleia enclhada na costa do Mar Cáspio em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Replica de uma baleia na Costa do Mar Cáspio na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

56/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro - Costa do Mar Cáspio em Baku Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Costa do Mar Cáspio na cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

57/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

58/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

59/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

60/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

61/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

62/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

63/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

64/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)

65/66 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - novembro Foto: Leandro Fonseca data: 15/11/2024 (Cidade de Baku no Azerbaijão sede da COP29)