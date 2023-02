Conselho da Bloomberg Women's Buy-Side Network tem nova liderança

O Capítulo do Brasil, grupo da Bloomberg Women's Buy-Side Network (BWBN), que tem como foco promover a participação de mulheres na gestão de ativos, anunciou o novo Conselho de Administração para o ano de 2023 juntamente com os novos membros.

Criado em 2021, o grupo já treinou 50 mulheres em programação, como na linguagem Python, e em ferramentas de desenvolvimento Bloomberg Quant. Além disso, o espaço também discutiu a certificação CFA e promoveu sessões de orientação com executivas de buy-side.

Os programas foram liderados pelas sócias fundadoras: Flavia Almeida, CEO, Península Partners; Tatiana Grecco, Diretora de Risco do Itaú Unibanco e Luciane Ribeiro, Fundadora e Sócia Principal da 3V Capital Asset Management Ltda. As sócias fundadoras continuarão seus esforços como parte do recém-criado Conselho Consultivo do BWBN Brasil.

Já a nova diretoria inclui Milena Landgraf, Sócia, Head de Asset Allocation do Itaú Asset Management, Vivian Murakoshi Lee, Sócia Diretora e Head de Crédito da Ibiuna Investimentos e Ana Luísa Rodela, CFA, Head de Crédito do Bradesco Asset Management.

“O Capítulo Brasil do Bloomberg Women’s Buy-Side Network (BWBN) realizou muito em seu primeiro ano graças às suas sócias fundadoras. Agora, damos as boas-vindas ao nosso Conselho de Administração do BWBN Brasil 2023, que está com empresas de gestão de ativos bem estabelecidas, e trará novas ideias e energias”, disse Geraldo Coelho, Business Executive da Bloomberg na América Latina.

