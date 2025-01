Conheça as principais tecnologias de armazenamento de energia

Com o aumento da participação de fontes renováveis variáveis de energia, como a solar e a eólica, o Brasil e o mundo enfrentam o desafio de equilibrar oferta e demanda de forma confiável. Neste contexto, o armazenamento de energia está avançando rapidamente e se mostrando essencial para reduzir o curtailment . (desperdício de energia renovável quando a produção excede a capacidade de transmissão ou a demanda do sistema) e garantir a sustentabilidade do processo de descarbonização de sistemas elétricos. Neste artigo, exploramos as tecnologias que já tornam possível estocar energia, trazendo flexibilidade e segurança para o setor

Principais tipos de armazenamento:

Hidrelétricas com reservatórios: No Brasil, hidrelétricas já funcionam como “baterias”, oferecendo flexibilidade ao sistema. Porém, a diminuição de chuvas e a pressão pela implantação de outras renováveis torna necessário o uso de tecnologias complementares. Baterias: As baterias de íons de lítio, amplamente utilizadas, se destacam pela capacidade de resposta rápida e regulação de frequência, essenciais para garantir a estabilidade do sistema em curto prazo. Hidrelétricas Reversíveis: Conhecidas como “baterias de água”, essas usinas armazenam energia ao bombear água para um reservatório elevado, liberando-a para gerar eletricidade quando necessário. Amplamente usadas na China e em expansão nos EUA, as hidrelétricas reversíveis oferecem uma opção sustentável, mas necessitam de geografia propícia e demandam alto investimento. Gás Natural e Hidrogênio: O armazenamento de gás natural permite regular a geração termelétrica flexível e complementar a produção renovável em períodos de alta demanda, oferecendo uma solução estratégica para a flexibilidade do sistema. Além disso, o chamado hidrogênio verde (hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis) vem ganhando espaço como opção de armazenamento de longo prazo, podendo ser utilizado em setores como transporte e indústria pesada. Novas Tecnologias: Tecnologias emergentes como as baterias de ferro-ar e as baterias de gravidade oferecem alternativas promissoras para o armazenamento de energia de longo prazo, podendo, no futuro, contribuir para uma maior economia, sustentabilidade e flexibilidade na operação do sistema elétrico.

Em resumo, as tecnologias de armazenamento permitem utilizar os excessos momentâneos de energia renovável de forma eficiente, armazenando-a para as ocasiões de maior demanda. Essa flexibilidade permite reduzir o uso de termelétricas, beneficiando o sistema e os consumidores, através da redução dos custos operativos e da emissão de poluentes.

A importância da regulação para remunerar investimentos

Para viabilizar novas tecnologias de armazenamento são necessários aperfeiçoamentos regulatórios que valorizem adequadamente seus benefícios e atraiam investimentos. Com políticas apropriadas, o Brasil poderá maximizar o uso de suas fontes renováveis e avançar para um futuro de baixo carbono, tornando-se um exemplo global em energia limpa e inovação.