Como a Dexco mantém florestas de pé e melhora a produtividade com madeira certificada

“A floresta é o nosso principal ativo financeiro”. A afirmação é de Guilherme Setúbal, diretor de ESG e relação com investidores da Dexco, gigante de materiais de construção, decoração e reforma. A companhia, que encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 58 milhões, foi a primeira do Hemisfério Sul a certificar as suas operações a partir da Forest Stewardship Council (FSC), norma que garante que produtos florestais sigam regras ambientais, sociais e econômicas rígidas.

Em 2025, a Dexco completa 30 anos dessa primeira certificação sobre o manejo florestal sustentável, uma estratégia que, segundo o diretor, se conecta com o centro da atuação. Isso porque 17% da receita líquida da companhia em 2024 deriva de produtos de madeira certificada, o que corresponde a R$ 1,4 bilhão em exportações.

Ainda este ano, a Dexco espera ter toda a sua base florestal própria — responsável por 95% da madeira que utiliza — certificada. Setúbal conversou com a EXAME sobre a trajetória da companhia até garantir que o seu trabalho não utilize materiais fruto do desmatamento, não envolva a queima do solo nem ameace a fauna e flora local.

“As certificações são apenas uma consequência do que fazemos. Não é o objetivo, mas mostram que estamos adotando as melhores práticas”, explica. Desde 1995, a fabricante adota a capacitação das equipes, controle e rastreabilidade à estratégia de manejo ambiental. Ao todo, a Dexco já gerencia mais de 187 mil hectares nesse sistema — 176 mil delas no Brasil. Do total, 55 mil hectares são dedicados à conservação, unindo o cuidado com o ESG a estratégia de áreas produtivas.

Lennon Neto, especialista em sustentabilidade e conservação ambiental da Dexco, afirma que os requisitos para conquistar a certificação são diversos, desde estudos sobre a biodiversidade nas suas áreas ao relacionamento com as comunidades próximas. Ele conta que a companhia estuda metodologias inovadoras nas Florestas Dexco desde os anos 1970.

Desde então, já foram identificadas mais de 1,3 mil espécies de fauna e flora, algumas sob ameaça de extinção. “É importante entender como o meio impacta a vida desses organismos. Fizemos parcerias com universidades para gerar conhecimento científico sobre nossas áreas e já contamos com quase 100 estudos publicados sobre a presença de biodiversidade”, aponta.

Adaptação e mitigação climática

Para a Dexco, ter os riscos climáticos intrínsecos à operação é uma faca de dois gumes: apesar de trazer ameaças, foi o motor para pesquisas e investimentos nessa área, e hoje não traz prejuízos ao lucro da empresa.

Apesar dos cuidados, a Dexco também é suscetível aos efeitos e eventos extremos das mudanças climáticas. “Precisamos garantir que vamos ter madeira adaptada ao clima do futuro”, conta. Por isso, uma das iniciativas é manter um programa genético bioflorestal, que direcionar as pesquisas para explorar variedades genéticas de espécies mais adaptáveis e flexíveis às mudanças no fornecimento de água e temperatura.

O combate às queimadas também aparece na estratégia de mitigação climática. Setúbal conta que essa é principal ameaça ao negócio, com o potencial de destruir inenarráveis quantidades da produção de eucalipto. No entanto, em 2024, apenas 0,2% do ativo florestal foi consumido pelas chamas, apesar do aumento das queimadas em todo o país. O motivo? A Dexco investe em tecnologias para identificar focos de incêndios com rapidez.

Nas suas áreas em São Paulo e Minas Gerais a fabricante conta com torres de monitoramento para identificar focos de incêndios de forma rápida e agir para combater as chamas. “Também treinamos as equipes e fornecemos recursos para a ação. O resultado é uma área minúscula afetada, o que não chegou a afetar a produtividade”, explica.

Próximos passos

Três décadas após a primeira certificação, a Dexco se tornou a primeira empresa das Américas a averiguar cinco critérios a partir de normas sustentáveis da FSC: biodiversidade, água, solo, carbono e uso recreacional das áreas certificadas. “São apenas chancelas do trabalho que fazemos ao longo de tantas décadas de operação”, explica Setúbal.

Como próximos passos, a empresa inaugura nesse ano um renovado plano de sustentabilidade que estrutura metas até 2030, incluindo redução de emissões de carbono e aumento da matriz energética renovável. No último ano, a queda nas emissões foi de 41% na comparação com 2021, além de atingir 63% de fontes limpas. “As metas se conectam com as finanças, por gerar economia no reuso de água e economia de energia; com reputação, por gerar valor positivo para o negócio; e de tempo, já que estudando os impactos agora reduzo os riscos no longo prazo”, afirma o diretor.

“Enquanto outros setores se preparam para entender os possíveis efeitos das mudanças climáticas aos seus negócios, nós já estudamos isso há 50 anos”, explica Lennon.

A companhia também realiza novas pesquisas sobre os efeitos às operações no cenário futuro de aquecimento global acima dos 2°C, financiado pela Itaúsa, sua organização matriz. “Eu, aos 47 anos, penso hoje como me exercitar para subir escadas aos 80. Não posso pensar nisso quando estiver com 79 anos. A receita para os negócios sustentáveis é a mesma: não adianta me preparar para os 2°C quando eles estiverem batendo na porta”, afirma Setúbal.