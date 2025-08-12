ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd
Afya Cinza
Copasa Cinza
Danone Cinza
Ypê cinza

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Comerc leva energia solar para aldeias Kayapó e ajuda no combate ao desmatamento na Amazônia

Com conectividade, companhia busca acelerar a qualidade de vida e segurança nas aldeias, protegendo também a floresta

O projeto é um dos indicados ao Earthshot Prize, premiação ambiental organizada pelo príncipe William (Matheus Melo/Divulgação)

O projeto é um dos indicados ao Earthshot Prize, premiação ambiental organizada pelo príncipe William (Matheus Melo/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06h00.

Tudo sobreVibra Energia
Saiba mais

Ao sul do Pará, aldeias da etnia indígena Kayapó lutam há décadas contra a devastação da floresta em uma das regiões críticas para o desmatamento da Amazônia. Agora, um projeto busca levar conectividade para a comunidade, ajudando a fortalecer sua cultura e dando mais proteção à floresta.

Desde o ano passado, a Comerc Energia, distribuidora de energias renováveis da Vibra, gerencia o Conexão Kayapó, iniciativa que leva energia solar e baterias para locais de difícil acesso. Entre os locais beneficiados estão moradias, escolas, postos de saúde e bases de vigilância a partir de 35 sistemas que fornecem energia durante todo o dia. Ao todo, o impacto positivo chega a mais de 1,5 mil pessoas entre 18 aldeias e 7 bases de monitoramento ambiental.

A fase-piloto do projeto, desenvolvida por meio de uma joint-venture com a Micropower, buscou entender as necessidades da comunidade, como explica o fundador da Comerc, Cristopher Vlavianos. “Estávamos aprendendo a como ajudar a melhorar a qualidade de vida e segurança do território ali. Não podemos chegar em uma nova região achando que sabemos tudo o que aquela população precisa”, explica.

Logo entenderam que a falta de eletricidade atrapalhava uma das principais fontes de renda da comunidade Kayapó: o artesanato. As mulheres do grupo indígena, principais responsáveis pela produção, costumavam trabalhar após o pôr-do-sol iluminadas pela luz de velas. Além da falta de iluminação suficiente, o uso das chamas era um risco para a queima da floresta, especialmente em épocas mais secas do ano. Com o projeto, as aldeias passaram a contar com luz elétrica, o que possibilitou o trabalho das artesãs em novos horários.

Energia renovável

Clarissa Sadock, CEO da Comerc Energia, conta que o principal benefício da nova fonte energética foi o tempo. “Antes, para iluminar a casa era preciso deixar de fazer outras tarefas e investir o seu tempo para cortar a lenha. Agora, a quantidade de horas disponíveis mudou”, explica.

A fase-piloto contou com um investimento de R$ 2 milhões. Os resultados foram impressionantes, como explica Vlavianos. “É um valor pequeno se pensarmos que estamos levando impacto positivo para uma grande parcela dos indígenas do país”, conta. Para ele, as ameaças à floresta também exigem novas formas de defesa e de proteção dos povos indígenas.

Em 2021, as Terras Indígenas Baú e Menkragnoti tiveram uma área total desmatada de 1,5 mil km², próximo ao tamanho da cidade de São Paulo. Com o investimento, as bases de vigilância podem monitorar ininterruptamente. Vlavianos conta que no imaginário coletivo, o desmatamento ainda é provocado por pessoas com machados que cortam árvore por árvore, mas os povos originários hoje percebem que são os caminhões e tratores os instrumentos usados na derrubada da Amazônia. “Muitas vezes, as populações ficam sem opções para escapar dessa situação. A energia e o acesso à internet podem dar essa realidade”, explica.

“Antes, isolados da internet, não era possível realizar uma consulta simples, já que os centros médicos costumam ficar nos grandes centros. Agora ajudamos a garantir a saúde da floresta e de quem vive nela”, explica.

Estratégia da Comerc Energia

A expectativa é que o projeto receba uma quantia superior a R$ 14 milhões para abastecer energeticamente todas as aldeias Kayapó atendidas pelo Instituto Kabu, organização de atendimento social a grupos indígenas e uma das parceiras na iniciativa. Além dela, também apoiam os institutos Aya e A Gente Transforma.

“Uma ação social não pode ser simplesmente doações de dinheiro. Queremos fazer mais do que isso, entendendo o que as comunidades precisam e como transformar nosso conhecimento de negócio em oportunidades de impacto”, explica Vlavianos.

O projeto é um dos indicados ao Earthshot Prize, premiação ambiental organizada pelo príncipe William para potencializar soluções de impacto positivo e larga escala. De acordo com Sadock, a equidade em energia é uma das causas do negócio da Comerc, focada em soluções renováveis e inovação limpa. “Temos uma base de clientes grande, como indústrias e o agronegócio, e o mercado se abre para pequenos clientes”, conta. A executiva explica que a expectativa da companhia é que cada vez mais o varejo integre o mercado livre de energia.

Sobre a aquisição feita pela Vibra, concluída no último ano e avaliada em R$ 3,7 bilhões, passa pelo amadurecimento da companhia após 25 anos de trabalho. “Enquanto a primeira fase focou na gestão de energia do cliente do mercado livre, agora passamos para a geração de energia descentralizada, distribuída, eficiência energética e baterias”, explica.

O objetivo é seguir ampliando o portfólio com soluções limpas. “Vejo a Comerc em uma terceira onda de crescimento, com a Vibra nos apoiando e conferindo robustez aos projetos”, afirma. Hoje, a companhia tem uma base de mais de 20 mil clientes e a adição de 2,1 GW de capacidade instalada nos últimos anos.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:EnergiaEnergia renovávelVibra Energia

Mais de ESG

BNDES Garagem abre inscrições para programa de aceleração de startups e negócios de impacto

ONU remarca reunião da COP30 em Belém; Defensoria pressiona plataformas por preços abusivos

COP30: ONU aprova logística e segurança de Belém; Brasil tem até hoje para resolver hospedagem

Como governança e ESG estão redesenhando o papel da liderança

Mais na Exame

Brasil

Lula conversa com Xi Jinping em meio às tarifas de Trump

Pop

Geração Z e o consumo de álcool: mudança temporária ou nova realidade?

Exame IN

SBF segura repasse de câmbio na Nike e investe na Centauro – de olho na Copa do Mundo

Um conteúdo Esfera Brasil

Qual pode ser o efeito do tarifaço de Trump sobre a inflação no Brasil?