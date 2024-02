Grendene se associa a Comerc, controlada da Vibra, para produzir energia solar

A Grendene, fabricante calçadista, e a Comerc, empresa controlada pela Vibra, comunicaram ao mercado nesta quinta-feira, 8, a assinatura de uma parceria no segmento de autoprodução de energia solar.

Em acordos desse tipo, o consumidor (no caso, a Grendene) detém uma participação acionária em uma usina e recebe a outorga para a produção de energia elétrica para o seu próprio uso.

O contrato de autoprodução tem duração de 20 anos, com vigência prevista até 31 de dezembro de 2043 e possibilidade de renovação. O acerto concede à Grendene a participação de 42% da geradora solar Várzea Solar ll, empresa da Comerc. A calçadista receberá 10 megawatts-médios (MW-méd) neste período.

A projeção da Grendene, dona de marcas como Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte e Grendene Kids, é de que o volume de energia abasteça em torno de 90% do volume consumido pela fabricante.

Segundo o comunicado, o negócio soma R$ 50,5 milhões. Ao todo, a aquisição de ações ordinárias de classe B da empresa chega a 84% - sendo 42% do capital social total da Várzea SPE.

História

A Grendene, fundada em 1971, tem unidades industriais no Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia. A maior fábrica opera em Sobral (CE). A empresa vende seus produtos por meio de canais de distribuição diversificados, como representantes comerciais, distribuidores, exportações diretas e subsidiárias.

A produção chega a 65 mil pontos de venda no Brasil e 45 mil no exterior, além de contar com uma área de vendas específica para a marca Melissa, que conta com um showroom em Milão, duas unidades da Galeria Melissa - uma em São Paulo e outra em Nova York.