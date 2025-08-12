ESG

Política energética dos EUA atrasa projetos de hidrogênio verde e impacta investimento em renováveis

Agora, para receber crédito fiscal do governo, companhias precisam ter os projetos em construção até 2027, prazo considerado irreal para 75% das companhias interessadas

Até 2024, apenas 15% dos projetos de hidrogênio anunciados nos últimos 10 anos estavam no foco dos investimentos de centenas de milhões ou bilhões de dólares (Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images)

Repórter de ESG

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16h11.

A segunda nação que mais investia em energias renováveis em 2023, com mais de US$ 93 bilhões anuais, agora sofre com novas regras de financiamento e o congelamento de projetos de hidrogênio verde.

No último mês, os Estados Unidos alteraram uma regra criada pelo governo Biden que oferecia subsídios para empresas que desenvolvessem a energia do hidrogênio verde com baixa ou nenhuma emissão de carbono. Na época, diversas empresas anunciaram que começariam pesquisas sobre a geração dessa energia.

Primeiro projeto de baterias de sódio do Brasil leva energia limpa ao coração da Amazônia

Agora, a nova medida do presidente americano Donald Trump determina que os projetos precisam estar em construção até o final de 2027, o que acelera em cinco anos os prazos para que as companhias se qualifiquem para um crédito fiscal do governo. Cerca de 75% das propostas enviadas na época não devem atingir a nova data, segundo informações da consultoria energética Wood Mackenzie.

O hidrogênio é considerado uma resposta para a crise energética já que o seu uso gera vapor de água, e não gases do efeito estufa, como é o caso dos combustíveis fósseis. No entanto, hoje sua produção é majoritariamente a partir de gás natural, processo que emite CO2, ou com eletricidade.

França anuncia R$ 22 bilhões para impulsionar a indústria de hidrogênio Muitos dos projetos que avaliam formas mais sustentáveis, escaláveis e baratas de produzir o hidrogênio foram interrompidos ou cancelados no último mês.

Entre as principais barreiras para desenvolver a tecnologia até 2027 está a alta na demanda energética nos Estados Unidos. Os fatores para esse cenário são muitos: desde carros elétricos, aquecedores e bombas de calor, até as companhias de tecnologia que precisam de maiores quantidades de energia para operar sistemas de inteligência artificial e alimentar data centers.

Para Bernd Heid, sócio sênior da McKinsey & Co, são tempos difíceis para a geração de hidrogênio. “Este mercado permanecerá estagnado nos EUA por um bom tempo”, afirmou ao New York Times.

Hidrogênio: sonho distante

Duas das empresas que cancelaram o desenvolvimento dos projetos de hidrogênio são a Woodside Energy e a Fortescue, companhias australianas. A primeira alegou que o aumento dos custos e a demanda menor que o esperado motivaram o abandono do projeto, desenvolvido perto de Oklahoma.

A segunda culpou as mudanças na política energética americana para paralisar o projeto de US$ 550 milhões perto de Phoenix, que deveria ser inaugurado no próximo ano.

Em julho, o diretor-executivo da Fortescue afirmou em uma conferência com analistas financeiros que o recuo na ambição sustentável paralisou os mecanismos da energia verde e atrasou projetos antes viáveis.

Alternativas energéticas

Para especialistas, a solução parta a crise do hidrogênio pode ser a produção com o uso de gás natural em vez da energia elétrica. Um dos mecanismos para evitar os impactos ambientais negativos é a captura das emissões de CO2 resultantes da sua operação. Além disso, a reformulação da política energética de Trump aponta para um favorecimento da produção e uso de gás natural, que já é abundante no país.

No entanto, essa trajetória ainda é desafiadora nos Estados Unidos. Até 2024, apenas 15% dos projetos de hidrogênio anunciados nos últimos 10 anos estavam no foco dos investimentos, recebendo financiamento de centenas de milhões ou bilhões de dólares.

  A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

  A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

  Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país

  A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

  Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

  O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

  A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

  O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro

