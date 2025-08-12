Política energética dos EUA atrasa projetos de hidrogênio verde e impacta investimento em renováveis

A segunda nação que mais investia em energias renováveis em 2023, com mais de US$ 93 bilhões anuais, agora sofre com novas regras de financiamento e o congelamento de projetos de hidrogênio verde.

No último mês, os Estados Unidos alteraram uma regra criada pelo governo Biden que oferecia subsídios para empresas que desenvolvessem a energia do hidrogênio verde com baixa ou nenhuma emissão de carbono. Na época, diversas empresas anunciaram que começariam pesquisas sobre a geração dessa energia.

Agora, a nova medida do presidente americano Donald Trump determina que os projetos precisam estar em construção até o final de 2027, o que acelera em cinco anos os prazos para que as companhias se qualifiquem para um crédito fiscal do governo. Cerca de 75% das propostas enviadas na época não devem atingir a nova data, segundo informações da consultoria energética Wood Mackenzie.

O hidrogênio é considerado uma resposta para a crise energética já que o seu uso gera vapor de água, e não gases do efeito estufa, como é o caso dos combustíveis fósseis. No entanto, hoje sua produção é majoritariamente a partir de gás natural, processo que emite CO2, ou com eletricidade.

Muitos dos projetos que avaliam formas mais sustentáveis, escaláveis e baratas de produzir o hidrogênio foram interrompidos ou cancelados no último mês.

Entre as principais barreiras para desenvolver a tecnologia até 2027 está a alta na demanda energética nos Estados Unidos. Os fatores para esse cenário são muitos: desde carros elétricos, aquecedores e bombas de calor, até as companhias de tecnologia que precisam de maiores quantidades de energia para operar sistemas de inteligência artificial e alimentar data centers.

Para Bernd Heid, sócio sênior da McKinsey & Co, são tempos difíceis para a geração de hidrogênio. “Este mercado permanecerá estagnado nos EUA por um bom tempo”, afirmou ao New York Times.

Hidrogênio: sonho distante

Duas das empresas que cancelaram o desenvolvimento dos projetos de hidrogênio são a Woodside Energy e a Fortescue, companhias australianas. A primeira alegou que o aumento dos custos e a demanda menor que o esperado motivaram o abandono do projeto, desenvolvido perto de Oklahoma.

A segunda culpou as mudanças na política energética americana para paralisar o projeto de US$ 550 milhões perto de Phoenix, que deveria ser inaugurado no próximo ano.

Em julho, o diretor-executivo da Fortescue afirmou em uma conferência com analistas financeiros que o recuo na ambição sustentável paralisou os mecanismos da energia verde e atrasou projetos antes viáveis.

Alternativas energéticas

Para especialistas, a solução parta a crise do hidrogênio pode ser a produção com o uso de gás natural em vez da energia elétrica. Um dos mecanismos para evitar os impactos ambientais negativos é a captura das emissões de CO2 resultantes da sua operação. Além disso, a reformulação da política energética de Trump aponta para um favorecimento da produção e uso de gás natural, que já é abundante no país.

No entanto, essa trajetória ainda é desafiadora nos Estados Unidos. Até 2024, apenas 15% dos projetos de hidrogênio anunciados nos últimos 10 anos estavam no foco dos investimentos, recebendo financiamento de centenas de milhões ou bilhões de dólares.