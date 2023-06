Com bolas e chuteiras sustentáveis, Penalty retira 1,6 milhão de garrafas pet do meio ambiente

Na Semana Nacional do Meio Ambiente, que começou na quinta-feira, 1, a Penalty celebra a marca de 1,6 milhão de garrafas pet retiradas do meio ambiente. Com a linha Ecoknit, lançada em 2018 e empenhada na conservação ambiental, a fabricante de material esportivo produziu 1 milhão de produtos com tecnologia sustentável.

A linha Ecoknit conta com mais de 10 produtos, entre bolas, meias e chuteiras para campo, society e futsal. Um dos destaques é a bola S11 Ecoknit, considerada a mais sustentável do mundo, que possui selo FIFA Quality Pro. Ela pode ser utilizada em qualquer competição do planeta. No futsal, se destaca a bola Max 1000, que contém a mesma certificação, e, entre os calçados, está a chuteira Max 1000.

Para produzir uma bola de campo são necessárias quatro garrafas pets. A chuteira precisa de uma garrafa por unidade unidade. Com uma garrafa e meia é possível fazer 1 m² de tecido, que se transforma em cinco pares de meia.

“É um número expressivo e que fortalece o nosso projeto em prol da transformação ambiental e tecnológica. O grande diferencial da linha Ecoknit é conseguir oferecer um produto que traz sustentabilidade, conforto, qualidade e durabilidade para a alta performance. É um desafio complexo, mas que tem gerado um resultado positivo para a empresa, para os clientes e para o meio ambiente”, afirma Alexandre Marcus Allgayer, Gerente de P&D da Penalty.

Bolas sustentáveis nos principais estaduais do país

Toda a fabricação é feita pela própria Penalty em solo brasileiro, nas cidades de Itabuna e Itajuípe, na Bahia, e Bayeux, na Paraíba. Os produtos da empresa figuram em competições importantes ao redor do país. A bola sustentável esteve no Campeonato Paulista, no Carioca, no Amazonense, no Paraense e na Copa do Nordeste.