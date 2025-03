EXCLUSIVO: Insider aposta em fibra sustentável Spinnova a partir de parceria com Woodspin

A Insider, marca de roupas famosa nos podcasts e redes sociais do Brasil, assinou uma Carta de Intenções com a Woodspin, joint venture entre a Suzano e a Spinnova. Com esse acordo, as empresas garantem o fornecimento da fibra sustentável Spinnova até 2029 para as próximas coleções da Insider.

A parceria, anunciada com exclusividade na EXAME, assegura uma pré-reserva de volumes da fibra. Segundo a Woodspin, o material é derivado da transformação da celulose em fibra têxtil, por um processo que não utiliza produtos químicos nocivos, dissolução ou regeneração. Ao invés disso, utiliza o refinamento mecânico, que resulta em uma economia de até 98% de água durante a produção, representando uma grande inovação sustentável para a indústria têxtil.

O processo de fabricação da Spinnova usa polpa de madeira renovável para criar fibras têxteis, formando um tecido biodegradável, reciclável, com menor uso de água e emissões mínimas de CO2.

Yuri Gricheno, CEO e cofundador da Insider, afirmou à reportagem que a parceria com a Woodspin marca um avanço na história da inovação e sustentabilidade da companhia. “A abordagem inovadora para a produção dessas fibras, com impacto ambiental reduzido, nos permitirá desenvolver coleções que atendam à crescente demanda por moda sustentável, tanto no Brasil quanto no exterior”, diz.

Para Gricheno, com a assinatura da Carta de Intenções, a companhia se posiciona para um futuro onde tecnologia e sustentabilidade definirão os rumos da indústria da moda.

Estratégia de expansão

Do lado da Woodspin, a parceria representa um passo importante para a expansão em canais de venda e marketing ainda não explorados, de acordo com o diretor de vendas, Jari Aittakari. "estamos entusiasmados em continuar construindo parcerias que impulsionarão a adoção global da fibra Spinnova", explica.

Segundo Aittakari, a parceria abre portas para novos acordos de fornecimento de longo prazo e amplia o acesso à fibra sustentável. “Estamos comprometidos em ajudar marcas pioneiras como a Insider a cumprirem seu propósito de sustentabilidade de maneira impactante”, afirmou.

Impacto da indústria da moda

Esse acordo surge em meio a uma crescente pressão por parte de consumidores e autoridades para que a indústria da moda adote práticas mais sustentáveis. A indústria têxtil é responsável por cerca de 2 a 8% das emissões globais de gases de efeito estufa, de acordo com a ONU, principalmente devido ao transporte, à criação de animais para fibras naturais, ao tipo de fibra utilizada, à demanda energética e ao consumo excessivo de água.

Além disso, a indústria têxtil é uma das principais responsáveis pela poluição da água, liberando efluentes com compostos químicos como corantes tóxicos, difíceis de degradar. Estima-se que, para cada quilograma de tecido produzido, sejam consumidos cerca de 1.001 litros de água.

No total, a indústria têxtil consome aproximadamente 93 bilhões de metros cúbicos de água por ano, o equivalente a 37 milhões de piscinas olímpicas, representando 4% do consumo global de água doce, segundo a Ellen MacArthur Foundation.