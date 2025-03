Taxa de desemprego no Brasil sobe pelo 3º mês e chega a 6,8% em fevereiro Apesar da alta do desemprego, o rendimento dos trabalhadores chegou ao recorde da série (R$ 3.378), assim como o número de trabalhadores com carteira assinada

Brazilian work card (Carteira de Trabalho). It is the document that guarantees access to worker rights in Brazil (CLT) (RafaPress/Getty Images)