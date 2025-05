China anuncia investimentos de US$ 1 bilhão na produção de SAF no Brasil

A empresa chinesa Envision investirá US$ 1 bilhão na produção de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) a partir da cana-de-açúcar no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 12, o Palácio do Planalto, no contexto da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China.

Além do investimento, o Planalto anunciou a criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em parceria entre a Windey Technology e o SENAI CIMATEC, com foco em energia renovável.

Os anúncios ocorreram após reuniões de Lula com empresas chinesas nesta segunda-feira, entre elas companhias dos setores de energia, defesa e infraestrutura, como a montadora GAC e a Norinco.

O governo brasileiro também pretende aproveitar a visita para atrair investimentos chineses em data centers, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a jornalistas que acompanham a comitiva.

Entre janeiro e março de 2025, o intercâmbio comercial entre Brasil e China somou cerca de US$ 38,8 bilhões. Nesse período, o Brasil exportou US$ 19,8 bilhões e importou US$ 19 bilhões.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão óleos brutos de petróleo, soja e minério de ferro e concentrados.