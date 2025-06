Carrefour reduz em 15% o consumo energético de suas lojas com energia solar e automação

A Carrefour Property, responsável pela gestão dos ativos imobiliários do Grupo Carrefour Brasil, conseguiu reduzir em 15% o consumo de energia por metro quadrado das lojas e centros de distribuição da gigante varejista em 2024 , através de uma estratégia que combina tecnologia, energia renovável e conscientização.

Segundo dados do relatório anual de sustentabilidade da companhia, a economia foi possível graças à implementação de usinas solares, sistemas de automação predial e telemetria, além de ações de educação ambiental com os colaboradores.

"A integração de boas práticas e outras iniciativas representa um salto significativo na eficiência energética do varejo alimentar. Essa abordagem holística permite reduzir custos operacionais e o impacto ambiental", destacou Marcelo Poli, Diretor de Manutenção e Construção de Carrefour Property.

As conquistas fazem parte de um plano ambicioso do Grupo Carrefour Brasil. Até 2030, a empresa se comprometeu com a meta de utilizar 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis e reduzir em 27,5% o consumo energético.

Quando se trata de energia solar, o compromisso é implementar a tecnologia em uma área de 4,5 milhões de metros quadrados nos países onde opera até 2026.

Tecnologia e eficiência energética

Uma das principais inovações implementadas foi a modernização dos sistemas de automação predial, com o gerenciamento integrado de energia, climatização e iluminação.

A empresa desenvolveu um software de gestão remota que monitora o consumo de energia dos sistemas de refrigeração alimentar em 212 lojas.

A tecnologia utiliza sensores e softwares avançados para identificar variações de temperatura, detectar falhas e otimizar a operação dos sistemas de refrigeração em tempo real. O resultado é uma economia anual estimada de 21MWh, equivalente ao consumo de 3.500 residências.

Segundo o Carrefour, a automação não apenas reduziu o consumo energético, mas também garantiu a qualidade dos alimentos refrigerados, demonstrando como usá-la para servir tanto à sustentabilidade quanto à operação do negócio.

Energia solar em expansão

O Grupo Carrefour Brasil já possui duas usinas de energia solar em operação: uma no Hiper Carrefour Canoas (RS) e outra no Sam's Club Americana (SP). Uma terceira usina, localizada no Hiper Carrefour em Recife (PE), deve iniciar operação ainda neste semestre.

Juntas, essas três usinas têm potencial para gerar mais de 300 mil kWh por mês, reduzindo significativamente os custos de energia das unidades. Até o final de 2025, a companhia planeja ampliar esse modelo com a instalação de mais 22 usinas solares.

A expansão representará um potencial de geração de 32,8 mil MWh por ano, o que corresponde a uma redução estimada de 4,4% do consumo anual na operação de varejo do grupo.

"Os painéis solares contribuem para a geração de energia limpa e renovável, reduzindo a dependência de fontes tradicionais e colaborando para a diminuição das emissões", complementou Marcelo.

Engajamento interno

Além da tecnologia, a Carrefour Property apostou no fator humano para alcançar seus objetivos. Pensando nisso, implementou reuniões mensais com os times operacionais para análise de indicadores de consumo e reconhecimento das unidades com melhor desempenho.

"Sabemos que nenhuma transformação acontece sem o engajamento das pessoas. Por isso, criamos mecanismos que incentivam a participação ativa das equipes, com informação, reconhecimento e ferramentas que tornam o processo mais simples e eficaz", ressaltou Marcelo.