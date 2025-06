Previsão do tempo: São Paulo pode ter tarde mais fria do ano na semana com mínima de 8°C

A cidade de São Paulo deve enfrentar, ao longo da semana, um cenário de frio intenso, com possibilidade de registrar as tardes mais geladas do ano.

Nesta segunda-feira, 9, os termômetros não devem ultrapassar os 16°C, com mínima prevista de 11°C, segundo o Inmet.

O tempo permanece fechado e chuvoso, com possibilidade de alagamentos durante a madrugada. A previsão indica chuva leve isolada e garoa ao longo do dia.

Na terça-feira, 10, a sensação de frio deve se intensificar devido à atuação de ventos úmidos vindos do oceano, em combinação com uma massa de ar frio. O céu deve seguir encoberto, com possibilidade de garoa. A temperatura oscila entre 12°C e 18°C.

Menores temperaturas no decorrer da semana

A partir da quarta-feira, 11, as temperaturas devem cair ainda mais. O Inmet aponta mínima de 9°C e máxima de 18°C. A previsão não indica chuvas e os ventos devem ser fracos.

A quinta-feira, 12, pode ser o dia mais frio da semana, com mínima de 8°C e máxima de 18°C, conforme o Inmet. O céu deve permanecer claro durante todo o dia, e a intensidade dos ventos segue fraca.