Carnaval: Camarote de Carlinhos Brown tem ação de letramento racial

O Movimento pela Equidade Racial (Mover), associação sem fins lucrativos que une empresas para aceleração de processos de educação e equidade racial, estará presente no Camarote do artista brasileiro Carlinhos Brown, no chamado Camarote Brown by Licia Fabio, em Salvador dos dias 09 a 13 de fevereiro. Ali, serão oferecidas ativações de letramento racial, ou seja, uma série de estratégias educativas para explicar e combater o cenário de desigualdade racial no Brasil.

O projeto tem como objetivo reconhecer a riqueza da herança cultural carnavalesca, ao mesmo tempo que visa educar e engajar pessoas de forma acessível, com reflexão crítica. “Em momentos como esse, em que grandes públicos se reúnem em uma celebração cultural, é importante promover reflexões sobre as questões sociais, incluindo o racismo. Falta conhecimento sobre a herança negra e sua influência na formação social”, diz Ana Paula Lima, coordenadora do Mover em entrevista à EXAME.

No primeiro camarote do artista na Bahia em mais de 40 anos de carreira, será oferecido um jogo interativo de perguntas e respostas chamado Game Bora Mover. Segundo Lima, o jogo, apesar de lúdico, representa os esforços do movimento para gerar envolvimento social na pauta racial.

“O jogo funciona como uma plataforma de conhecimento interativo, as regras são reveladas a cada fase e conquista. Então, o jogador conhecerá novas oportunidades de colaborar com a redução da desigualdade racial no Brasil por meio de conversas, identificação de privilégios e seus impactos. Além disso, poderá conhecer personalidades negras relevantes do passado e do presente, bem como o contexto histórico do racismo no país”, afirma Lima.

Além disso, a parceria com o camarote tem muita sinergia com o trabalho realizado pelo Mover, disse a coordenadora da organização. Ao transmitir essa mensagem para os presentes, há uma ampliação do alcance do combate ao racismo. O Mover também fez uma parceria com o Periferias do Futuro, que capacita jovens profissionais, para a contratação de promotora que irá distribuir brindes, como bottons, e interagir com os convidados.

“A festa ocorre em um espaço no qual a diversidade é celebrada e a pluralidade é a premissa. Costumo dizer que quem não tem o protagonismo da dor pode e deve se colocar no lugar de ação enquanto aliado, essa é uma responsabilidade de toda a sociedade”, diz Lima.

Como os foliões poderão participar da ação?

É possível acessar o desafio via computador ou celular, mas é preciso fazer um cadastro com nome, sobrenome, telefone, e-mail e senha. No camarote, um QR code será disponibilizado para preenchimento das informações e acesso direto ao conteúdo.

Outras ações sustentáveis no Camarote Brown

Além da parceria com o movimento, o Camarote Brown, com realização da Join Entretenimento, Licia Fabio, Zum Brazil e Carlinhos Brown, contará com coleta seletiva e gestão de resíduos, que é uma parceria com a Cooperativa de Reciclagem União Nazaré. O serviço de alimentação e bebidas usará bowls e talheres de madeira e cana – além de copos reutilizáveis.

Outro diferencial pensando em sustentabilidade é que o camarote não contará com o famoso abadá para, assim, evitar o desperdício de roupas que, muitas vezes, são utilizadas apenas na ocasião. Por isso, os mil convidados por dia podem ir com suas próprias fantasias.