Buscas por 'ecoansiedade' saltam 295% e mostram perigo das mudanças do clima para a saúde mental

A ecoansiedade — termo que descreve o sentimento de angústia, medo e preocupação sobre as mudanças do clima — tem chamado a atenção de cada vez mais brasileiros. Entre janeiro e agosto deste ano, as pesquisas sobre isso no Google cresceram 295,8%, de acordo com dados da Bulbe Energia, fornecedora de fontes limpas.

O motivo é claro: de acordo com a Associação Americana de Psicologia, de 25% a 50% das pessoas que enfrentaram um evento climático extremo desenvolvem problemas de saúde mental.

De acordo com a pesquisa, a preocupação excessiva com o fim dos recursos naturais e a ocorrência de eventos climáticos extremos, embora nociva para a saúde mental, ajuda nas mudanças comportamentais.

Isso acontece porque ao passo que a população entende a gravidade do cenário, também busca conhecer mais sobre as ações individuais e como esse impacto ambiental pode ser minimizado a partir de práticas sustentáveis.

As práticas sustentáveis mais buscadas pelos brasileiros

De acordo com o estudo, o estado de alerta causado pelas mudanças climáticas também tem se mostrado como um motor em busca de melhorias.

Só em agosto, a palavra “reciclagem” foi pesquisada 201 mil vezes, um aumento de 171% na comparação com janeiro. A pesquisa “como reciclar” subiu 50% neste período.

A coleta seletiva também esteve entre as práticas ecológicas mais pesquisadas, com alta de 173% nas pesquisas para “coleta seletiva” e 523% para “o que é coleta seletiva”.

A pergunta que mais cresceu nas buscas foi “consumo consciente”, com alta de 1.592%. O termo carrega práticas sociais, econômicas e ambientais envolvidas com o uso sustentável dos bens naturais.

Isso justifica por que termos, por exemplo, “como economizar água”, “casa sustentável” e “como economizar energia” tiveram alta de 440%, 50% e 24%, respectivamente.