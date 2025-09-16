ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Buscas por 'ecoansiedade' saltam 295% e mostram perigo das mudanças do clima para a saúde mental

Segundo Associação Americana de Psicologia, até metade das pessoas que enfrentam evento climático extremos podem desenvolver problemas de saúde psicológica

De acordo com o estudo, o estado de alerta causado pelas mudanças climáticas também tem se mostrado como um motor em busca de melhorias (Agence France-Presse/AFP)

De acordo com o estudo, o estado de alerta causado pelas mudanças climáticas também tem se mostrado como um motor em busca de melhorias (Agence France-Presse/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17h28.

A ecoansiedade — termo que descreve o sentimento de angústia, medo e preocupação sobre as mudanças do clima — tem chamado a atenção de cada vez mais brasileiros. Entre janeiro e agosto deste ano, as pesquisas sobre isso no Google cresceram 295,8%, de acordo com dados da Bulbe Energia, fornecedora de fontes limpas.

O motivo é claro: de acordo com a Associação Americana de Psicologia, de 25% a 50% das pessoas que enfrentaram um evento climático extremo desenvolvem problemas de saúde mental. 

De acordo com a pesquisa, a preocupação excessiva com o fim dos recursos naturais e a ocorrência de eventos climáticos extremos, embora nociva para a saúde mental, ajuda nas mudanças comportamentais.

Isso acontece porque ao passo que a população entende a gravidade do cenário, também busca conhecer mais sobre as ações individuais e como esse impacto ambiental pode ser minimizado a partir de práticas sustentáveis.

As práticas sustentáveis mais buscadas pelos brasileiros

De acordo com o estudo, o estado de alerta causado pelas mudanças climáticas também tem se mostrado como um motor em busca de melhorias.

Só em agosto, a palavra reciclagem foi pesquisada 201 mil vezes, um aumento de 171% na comparação com janeiro. A pesquisa “como reciclar” subiu 50% neste período.

A coleta seletiva também esteve entre as práticas ecológicas mais pesquisadas, com alta de 173% nas pesquisas para “coleta seletiva” e 523% para “o que é coleta seletiva”.

A pergunta que mais cresceu nas buscas foi “consumo consciente”, com alta de 1.592%. O termo carrega práticas sociais, econômicas e ambientais envolvidas com o uso sustentável dos bens naturais.

Isso justifica por que termos, por exemplo, “como economizar água”, “casa sustentável” e “como economizar energia” tiveram alta de 440%, 50% e 24%, respectivamente.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:ReciclagemSustentabilidadeAnsiedadesaude-mental

Mais de ESG

'O desafio não é definir metas climáticas, mas reestruturar economias', diz diretora do WRI

O papel da cana-de-açúcar para uma economia de baixo carbono

Pacto Global - Rede Brasil discute sustentabilidade corporativa brasileira em evento em Nova York

Camada de ozônio chega a maior espessura em décadas e fica 14% acima da média no Ártico, diz estudo

Mais na Exame

English

Brazil is in unique role to bridge climate and nature in COP30, says scientist Johan Rockström

Brasil

Eduardo Bolsonaro é nomeado líder à distância para blindar seu mandato

Líderes Extraordinários

A fuga de talentos tem solução?

Carreira

Como uma ideia ‘simples demais’ que nasceu em uma van já vale US$ 300 milhões