Buscas por 'ecoansiedade' saltam 295% e mostram perigo das mudanças do clima para a saúde mental

A ecoansiedade — termo que descreve o sentimento de angústia, medo e preocupação sobre as mudanças do clima — tem chamado a atenção de cada vez mais brasileiros. Entre janeiro e agosto deste ano, as pesquisas sobre isso no Google cresceram 295,8%, de acordo com dados da Bulbe Energia, fornecedora de fontes limpas.
O motivo é claro: de acordo com a Associação Americana de Psicologia, de 25% a 50% das pessoas que enfrentaram um evento climático extremo desenvolvem problemas de saúde mental.
De acordo com a pesquisa, a preocupação excessiva com o fim dos recursos naturais e a ocorrência de eventos climáticos extremos, embora nociva para a saúde mental, ajuda nas mudanças comportamentais.
Isso acontece porque ao passo que a população entende a gravidade do cenário, também busca conhecer mais sobre as ações individuais e como esse impacto ambiental pode ser minimizado a partir de práticas sustentáveis.
As práticas sustentáveis mais buscadas pelos brasileiros
De acordo com o estudo, o estado de alerta causado pelas mudanças climáticas também tem se mostrado como um motor em busca de melhorias.
Só em agosto, a palavra “reciclagem” foi pesquisada 201 mil vezes, um aumento de 171% na comparação com janeiro. A pesquisa “como reciclar” subiu 50% neste período.
A coleta seletiva também esteve entre as práticas ecológicas mais pesquisadas, com alta de 173% nas pesquisas para “coleta seletiva” e 523% para “o que é coleta seletiva”.
A pergunta que mais cresceu nas buscas foi “consumo consciente”, com alta de 1.592%. O termo carrega práticas sociais, econômicas e ambientais envolvidas com o uso sustentável dos bens naturais.
Isso justifica por que termos, por exemplo, “como economizar água”, “casa sustentável” e “como economizar energia” tiveram alta de 440%, 50% e 24%, respectivamente.
A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país
A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país
Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.
A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira
Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes
O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país
A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil
O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
