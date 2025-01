Alertas de tempestades avançam pelo Sul e Centro-Oeste; veja a previsão desta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas para esta sexta-feira, 24, com chuvas intensas atingindo ao menos 20 estados. Diversos avisos de tempestades estão concentrados no Centro-Oeste e Sul, enquanto no Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas menos perigosas, mas ainda fortes.

Segundo o Inmet, um alerta laranja de tempestade cobre uma pequena parte dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, na fronteira com a Argentina. Nessas áreas, é esperado:

Chuvas entre 30 e 60 mm/h

Queda de granizo

Ventos intensos de até 100 km/h

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Centro-Sul, o instituto emitiu três alertas de "Perigo Potencial", incluindo regiões de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Nesses locais, há previsão de:

Chuvas entre 20 e 30 mm/h

Ventos entre 40 e 60 km/h

Possibilidade de queda de granizo

Previsão para Norte e Nordeste

O alerta de "Perigo Potencial" também se estende para estados do Norte e Nordeste, como Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Ceará. A previsão para essas regiões é semelhante, com chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h e ventos de até 60 km/h.

A meteorologista Andrea Ramos explicou que nos próximos dias haverá uma "mudança de tempo" significativa, especialmente nas regiões Centro e Norte do Brasil.

Influência da Zona de Convergência Intertropical

Ramos destacou que uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está influenciando o clima no Norte e Nordeste. A ZCIT é um sistema meteorológico típico de regiões tropicais, formado por uma faixa de nuvens que se estabelece próximo à linha do Equador.

“A ZCIT está proporcionando chuvas no Nordeste e no Norte. Ela transporta umidade através dos ventos, aumentando a instabilidade atmosférica nessas regiões”, explicou a especialista.

Para o Sudeste, a meteorologista ainda ressaltou que uma massa de ar quente deve atuar por mais tempo, reduzindo as chuvas na região e mantendo o clima mais estável em comparação ao resto do país.