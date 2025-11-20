Incêndio na COP30 não deixou feridos, diz organização

A organização da COP30 afirmou nesta quinta-feira, 20, que o incêndio na Blue Zone do evento não deixou feridos. Em nota, o órgão afirmou que o fogo foi controlado e que "as equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local".

"Ainda não temos mais informações sobre o ocorrido, pois está sendo realizada perícia. Quando tivermos, enviaremos outra nota, por meio dos nossos canais", continuaram os organizadores.

Às 14h58, no horário de Brasília, foi anunciado que todo o local do evento deveria ser evacuado. Novas informações devem ser divulgadas às 16h.

"O Chefe do Corpo de Bombeiros do País Anfitrião ordenou a evacuação de toda a área. O Corpo de Bombeiros realizará uma verificação completa de segurança. Por favor, observe que as instalações agora estão sob a autoridade do País Anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", disse a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).

O que aconteceu?

Um incêndio atingiu a COP30 por volta das 14h, no horário de Brasília. O fogo, inicialmente, causou a evacuação das pessoas que estavam no ambiente conhecido como Pavilhão dos Países, na entrada do evento, espaço onde acontecem negociações entre as nações. Convidados deixaram o evento pelas saídas oficiais do Parque da Cidade, nas zonas Azul e Verde.

Em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que é provável que o incêndio tenha começado "próximo ao estande da China".

Sabino disse também que o material dos estandes da COP30 são anti-chamas e que a situação já está contida. A finalização do evento, marcada para a sexta-feira, 21, segundo ele, não será adiada. A retomada das negociações de hoje ainda serão avaliadas, de acordo com o ministro.

Veja vídeos: