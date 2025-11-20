Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Incêndio na COP30 não deixou feridos, diz organização

Incêndio atingiu a COP30 por volta das 14h, no horário de Brasília; retomada das negociações segue incerta

COP30: incêndio causou evacuação dos convidados nesta quinta-feira, 20 (Leandro Fonseca/Exame)

COP30: incêndio causou evacuação dos convidados nesta quinta-feira, 20 (Leandro Fonseca/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15h25.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 15h31.

A organização da COP30 afirmou nesta quinta-feira, 20, que o incêndio na Blue Zone do evento não deixou feridos. Em nota, o órgão afirmou que o fogo foi controlado e que "as equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local".

"Ainda não temos mais informações sobre o ocorrido, pois está sendo realizada perícia. Quando tivermos, enviaremos outra nota, por meio dos nossos canais", continuaram os organizadores.

Às 14h58, no horário de Brasília, foi anunciado que todo o local do evento deveria ser evacuado. Novas informações devem ser divulgadas às 16h.

"O Chefe do Corpo de Bombeiros do País Anfitrião ordenou a evacuação de toda a área. O Corpo de Bombeiros realizará uma verificação completa de segurança. Por favor, observe que as instalações agora estão sob a autoridade do País Anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", disse a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).

O que aconteceu?

Um incêndio atingiu a COP30 por volta das 14h, no horário de Brasília. O fogo, inicialmente, causou a evacuação das pessoas que estavam no ambiente conhecido como Pavilhão dos Países, na entrada do evento, espaço onde acontecem negociações entre as nações. Convidados deixaram o evento pelas saídas oficiais do Parque da Cidade, nas zonas Azul e Verde.

Em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que é provável que o incêndio tenha começado "próximo ao estande da China".

Sabino disse também que o material dos estandes da COP30 são anti-chamas e que a situação já está contida. A finalização do evento, marcada para a sexta-feira, 21, segundo ele, não será adiada. A retomada das negociações de hoje ainda serão avaliadas, de acordo com o ministro.

Veja vídeos:

Acompanhe tudo sobre:IncêndiosCOP30
Próximo

Mais de Brasil

'Num instante tudo pegou fogo': os relatos do incêndio na COP30

Incêndio na COP30: ministro do Turismo diz que final do evento não será adiado

Incêndio faz convidados deixarem COP30 às pressas

Lula já indicou cinco ministros para o STF; saiba quem são

Mais na Exame

Brasil

'Num instante tudo pegou fogo': os relatos do incêndio na COP30

Future of Money

Normas mais rígidas do BC inauguram ciclo virtuoso para ecossistema de ativos digitais

Casual

Francesca Monfrinatti e o luxo contemporâneo na moda nacional

Carreira

Qual é a sua marca no mundo?