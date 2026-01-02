ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Amazônia é berço de gigante projeto de reflorestamento para remover carbono

A startup Mombak captou US$ 120 milhões de investimento visando escalar o plantio de mudas nativas e adquiriu uma área de 20 mil hectares no Pará

A Mombak adquiriu 20 mil hectares de áreas no Pará (Raimundo Paccó/Divulgação)

A Mombak adquiriu 20 mil hectares de áreas no Pará (Raimundo Paccó/Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15h00.

Última atualização em 3 de janeiro de 2026 às 14h04.

"Para chegar a emissões zero, não basta reduzir: empresas precisam investir em iniciativas de remoção de carbono" disse em entrevista exclusiva à EXAME, Gabriel Silva, um dos fundadores da Mombak, junto com Peter Fernandez. 

Isto porque, em um planeta que emite 50 bilhões de toneladas de gases estufa por ano, a empresa acredita que pelo menos 10 bilhões será com soluções naturais de retirada de CO2 da atmosfera -- seja pela restauração de florestas, manguezais ou conservação de solos saudáveis.

Fundada em 2021, a startup especializada em gerar créditos de carbono a partir do reflorestamento nasceu do sonho da dupla em deixar um legado de impacto e criar uma nova indústria voltada a solucionar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Ambos vinham de uma jornada em gigantes de tecnologia: Gabriel, ex-CFO do Nubank, e Peter, ex-CEO do 99.

"Na época, eu me vi numa posição muito privilegiada de desenvolver algo relevante. Pelo meu histórico, eu tinha acesso a capital, talento, e já tinha uma experiência em empresas com crescimento exponencial", contou Gabriel. 

Após um ano de dedicação e estudos de mercado, os empreendedores entenderam que havia uma forte demanda por projetos capazes de remover gases estufa para ajudar outras corporações a atingirem suas metas ambientais. "Nós unimos duas teses: o reflorestamento é a maior oportunidade de captura de carbono, e o Brasil é o melhor lugar para fazer isto", destacou. 

A prática, que visa restaurar áreas desmatadas por meio do plantio de mudas nativas, tem o potencial de capturar de 2 a 3 bilhões de toneladas de CO2 por ano da atmosfera.

Após captar 120 milhões de dólares de investimento, a Mombak adquiriu 20 mil hectares de áreas no Pará -- e agora quer atingir a escala global. Até então, o projeto na Amazônia promete ser o maior do mundo e já plantou mais de 3,4 milhões de árvores

Entre seus investidores, estão AXA, CPP (Canada Pension Plan Investment Partners), Bain Capital Partnership Strategies e Fundação Rockefeller. Além disso, R$ 1.25 bilhão foi levantado em recursos do Banco Mundial, BNDES e DFC - Development Finance Institution, e a startup fechou contratos pioneiros de carbono com gigantes como Google, Microsoft e McLaren Racing.

O mais recente, de dezembro de 2023, foi com a Microsoft e envolve 1,5 milhão de toneladas de carbono a serem removidas até 2032 -- um dos maiores em compra e venda baseados na natureza do mundo. 

Atualmente, a parceria entre a startup e seus clientes (empresas) funciona no mercado voluntário de carbono, mas com a regulação no Brasil conquistada no final de 2024, isto pode mudar e ser "muito positivo", acredita Gabriel.

"A criação do mercado regulado é muito importante, porque dá essa racionalização e obrigação das empresas atingirem a neutralidade. Ainda não temos os detalhes e as regras de como isto se dará, mas acreditamos que vamos poder vender os nossos créditos nele também", ressaltou. 

Na prática, o que acontece hoje é que empresas de diferentes setores fazem um planejamento de redução de emissão até o 'net zero': começam olhando para as suas operações e analisam oportunidades de eficiência. Depois, identificam aquelas em que não é possível reduzir, e aí vão ao mercado procurar os melhores produtos e créditos de remoção de carbono para comprarem e compensarem sua pegada ambiental.

É aí que entra a Mombak: a parceria também envolve a assinatura de acordos com proprietários de terras, financiamento dos custos de reflorestamento, compartilhamento dos lucros obtidos com produtores rurais e contratação de pessoas locais, visando girar a economia da floresta. 

Sem metas de hectares ou toneladas de carbono no longo prazo, o que a Mombak quer é continuar nessa trajetória de crescimento exponencial. "Já conseguimos provar que existe o mercado: atraindo investidores, clientes e executando os projetos verdes", concluiu Gabriel. 

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    1/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7071)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    2/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Amazonia

    3/53 Amazonia (Amazonia1)

  • Amazonia

    4/53 Amazonia (Amazonia)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    5/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7024)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    6/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7058)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    7/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7110)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    8/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7092)

  • Embarcação no Rio Amazonas

    9/53 Embarcação no Rio Amazonas (_MG_7089)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    10/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7085)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    11/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    12/53 Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    13/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7040)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    14/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    15/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6941)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    16/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6942)

  • Barco no Rio Amazonas

    17/53 Barco no Rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    18/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    19/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    20/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7004)

  • Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023-

    21/53 Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023- (_MG_7016)

  • 22/53 (_MG_7019)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    23/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7027)

  • Ribeirinhos no rio Amazonas

    24/53 Ribeirinhos no rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Trecho de floresta no Pará

    25/53 Trecho de floresta no Pará (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • 26/53 (Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    27/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    28/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    29/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_9035)

  • Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    30/53 Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8917)

  • Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    31/53 Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8817)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    32/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8798)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    33/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8768)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    34/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8745)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    35/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8739)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    36/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8468)

  • As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado

    37/53 As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado (IMG_8567)

  • Rio Negro, na Amazônia

    38/53 Rio Negro, na Amazônia (Amazônia)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    39/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8680_1)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    40/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8683_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    41/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8697_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    42/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8704_1)

  • Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    43/53 Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8237)

  • 44/53 (IMG_8156_1)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    45/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    46/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    47/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0640)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    48/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0642)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    49/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    50/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    51/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    52/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0655)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    53/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasReflorestamento

Mais de ESG

Educação pública: metas de longo prazo exigem compromissos de longo prazo

Os quatro obstáculos para o Brasil liderar a corrida por hidrogênio verde

UE e China disputam liderança verde após saída dos EUA do Acordo de Paris

Como gigantes de embalagens transformam reciclagem em negócio

Mais na Exame

Mundo

EUA podem fazer 2ª onda de ataque na Venezuela 'ainda maior', diz Trump

Brasil

Planalto avalia que crise na Venezuela pode ter impacto eleitoral negativo para Lula

Casual

Visitamos o hotel de luxo que já hospedou Katy Perry e Paul McCartney

ESG

Educação pública: metas de longo prazo exigem compromissos de longo prazo