Amazônia é berço de gigante projeto de reflorestamento para remover carbono

"Para chegar a emissões zero, não basta reduzir: empresas precisam investir em iniciativas de remoção de carbono" disse em entrevista exclusiva à EXAME, Gabriel Silva, um dos fundadores da Mombak, junto com Peter Fernandez.
Isto porque, em um planeta que emite 50 bilhões de toneladas de gases estufa por ano, a empresa acredita que pelo menos 10 bilhões será com soluções naturais de retirada de CO2 da atmosfera -- seja pela restauração de florestas, manguezais ou conservação de solos saudáveis.
Fundada em 2021, a startup especializada em gerar créditos de carbono a partir do reflorestamento nasceu do sonho da dupla em deixar um legado de impacto e criar uma nova indústria voltada a solucionar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Ambos vinham de uma jornada em gigantes de tecnologia: Gabriel, ex-CFO do Nubank, e Peter, ex-CEO do 99.
"Na época, eu me vi numa posição muito privilegiada de desenvolver algo relevante. Pelo meu histórico, eu tinha acesso a capital, talento, e já tinha uma experiência em empresas com crescimento exponencial", contou Gabriel.
Após um ano de dedicação e estudos de mercado, os empreendedores entenderam que havia uma forte demanda por projetos capazes de remover gases estufa para ajudar outras corporações a atingirem suas metas ambientais. "Nós unimos duas teses: o reflorestamento é a maior oportunidade de captura de carbono, e o Brasil é o melhor lugar para fazer isto", destacou.
A prática, que visa restaurar áreas desmatadas por meio do plantio de mudas nativas, tem o potencial de capturar de 2 a 3 bilhões de toneladas de CO2 por ano da atmosfera.
Após captar 120 milhões de dólares de investimento, a Mombak adquiriu 20 mil hectares de áreas no Pará -- e agora quer atingir a escala global. Até então, o projeto na Amazônia promete ser o maior do mundo e já plantou mais de 3,4 milhões de árvores.
Entre seus investidores, estão AXA, CPP (Canada Pension Plan Investment Partners), Bain Capital Partnership Strategies e Fundação Rockefeller. Além disso, R$ 1.25 bilhão foi levantado em recursos do Banco Mundial, BNDES e DFC - Development Finance Institution, e a startup fechou contratos pioneiros de carbono com gigantes como Google, Microsoft e McLaren Racing.
O mais recente, de dezembro de 2023, foi com a Microsoft e envolve 1,5 milhão de toneladas de carbono a serem removidas até 2032 -- um dos maiores em compra e venda baseados na natureza do mundo.
Atualmente, a parceria entre a startup e seus clientes (empresas) funciona no mercado voluntário de carbono, mas com a regulação no Brasil conquistada no final de 2024, isto pode mudar e ser "muito positivo", acredita Gabriel.
"A criação do mercado regulado é muito importante, porque dá essa racionalização e obrigação das empresas atingirem a neutralidade. Ainda não temos os detalhes e as regras de como isto se dará, mas acreditamos que vamos poder vender os nossos créditos nele também", ressaltou.
Na prática, o que acontece hoje é que empresas de diferentes setores fazem um planejamento de redução de emissão até o 'net zero': começam olhando para as suas operações e analisam oportunidades de eficiência. Depois, identificam aquelas em que não é possível reduzir, e aí vão ao mercado procurar os melhores produtos e créditos de remoção de carbono para comprarem e compensarem sua pegada ambiental.
É aí que entra a Mombak: a parceria também envolve a assinatura de acordos com proprietários de terras, financiamento dos custos de reflorestamento, compartilhamento dos lucros obtidos com produtores rurais e contratação de pessoas locais, visando girar a economia da floresta.
Sem metas de hectares ou toneladas de carbono no longo prazo, o que a Mombak quer é continuar nessa trajetória de crescimento exponencial. "Já conseguimos provar que existe o mercado: atraindo investidores, clientes e executando os projetos verdes", concluiu Gabriel.
-
1/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7071)
-
2/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
3/53
Amazonia
(Amazonia1)
-
4/53
Amazonia
(Amazonia)
-
5/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7024)
-
6/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7058)
-
7/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7110)
-
8/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7092)
-
9/53
Embarcação no Rio Amazonas
(_MG_7089)
-
10/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7085)
-
11/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
12/53
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
13/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7040)
-
14/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
15/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6941)
-
16/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6942)
-
17/53
Barco no Rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
18/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
19/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
20/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7004)
-
21/53
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023-
(_MG_7016)
-
22/53
(_MG_7019)
-
23/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7027)
-
24/53
Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
25/53
Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
26/53
(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
-
27/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
28/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
29/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_9035)
-
30/53
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8917)
-
31/53
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8817)
-
32/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8798)
-
33/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8768)
-
34/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8745)
-
35/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8739)
-
36/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8468)
-
37/53
As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
(IMG_8567)
-
38/53
Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
-
39/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8680_1)
-
40/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8683_1)
-
41/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8697_1)
-
42/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8704_1)
-
43/53
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8237)
-
44/53
(IMG_8156_1)
-
45/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
46/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
47/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0640)
-
48/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0642)
-
49/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
50/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
51/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
52/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0655)
-
53/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)