Amazon lidera compra de energia renovável e expande logística sustentável no Brasil

Pelo quinto ano consecutivo, a Amazon lidera a posição de maior compradora corporativa de energia renovável do mundo, segundo dados públicos. Parte da estratégia da gigante varejista é ampliar os investimentos em soluções para reduzir seu impacto ambiental e alcançar operações com zero emissões de carbono.

No Brasil, os projetos incluem novas usinas de energia limpa, veículos elétricos para logística e programas voltados ao incentivo do consumo consciente no marketplace.

Entre as iniciativas em energia renovável, a companhia opera uma usina solar de 122 MW e um parque eólico de 49,5 MW no Complexo Eólico de Seridó, no Rio Grande do Norte.

Durante a construção da usina solar, foram investidos R$ 2 milhões em programas de proteção ambiental. A estratégia permite que toda a eletricidade consumida em suas operações no país seja compensada com energia 100% originada de fontes renováveis.

Na logística, a Amazon também expandiu sua parceria com a To Do Green para bater a marca de 24 estações de entrega operando com motos e vans elétricas ao invés das movidas à combustão. O aumento permitiu alcançar 98 cidades do interior de São Paulo, incluindo Sorocaba, Taubaté e Ribeirão Preto.

Expansão de compras sustentáveis

Além dos investimentos em infraestrutura verde, a empresa lançou no Brasil o programa Climate Pledge Friendly, que facilita a identificação de produtos sustentáveis no e-commerce. Baseado em mais de 40 certificações, como Rainforest Alliance e Forest Stewardship Council, o selo já está presente em milhares de itens de categorias como beleza, eletrônicos e moda.

Globalmente, o programa já certificou mais de 1,4 milhão de produtos e incentivou mais de 60 milhões de clientes a priorizarem itens sustentáveis em suas compras online.

“Para nossos parceiros de vendas, também é uma grande oportunidade, pois os incentiva a enfatizar as características de sustentabilidade de produtos selecionados em nosso site, permitindo que mais pessoas descubram itens os que atendam a seus valores", destacou Maria Isabel Kossmann, Líder de Programas de Sustentabilidade da Amazon Brasil.

Além disso, a varejista fomenta a economia circular com iniciativas como os programas "Amazon Quase Novo" e "Reaproveite com a Amazon", que oferecem produtos reaproveitados, e a Loja de Livros Usados, voltada à reutilização de obras em bom estado -- reduzindo desperdícios.