Inmet emite alerta de 'perigo' para chuvas intensas em 17 estados nesta sexta; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou que, nesta sexta-feira, 21, pelo menos 17 estados do Brasil sofrerão com chuvas intensas. Ainda segundo o órgão, seis avisos encobrem parte do mapa do país, sendo eles divididos de forma igual entre "Perigo Potencial" e "Perigo", menor e média escala, respectivamente.

Os de coloração amarela, de "Perigo Potencial", afetam Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Nestes locais, o órgão prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h e os ventos pode chegar a 60 km/h.

O alerta de maior intensidade encobre parte do Norte e Nordeste do Brasil. Nestas regiões, apenas Amapá, Amazonas, Ceará, Pará, Piauí e Rio Grande do Norte serão afetados pelas três manchas laranja.

Elas avisam que haverá chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além disso, tem risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.