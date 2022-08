Alicerce Educação quer engajar empresas e lançar 1.000 polos educacionais

De acordo com diagnóstico realizado pelo programa Alicerce Educação em setembro de 2021, com uma base de 10.000 alunos, após o início da pandemia da covid-19, os brasileiros apresentaram, em média, de dois a quatro anos de defasagem escolar em leitura, escrita e matemática.

Na perspectiva de solucionar parte da crise na educação, o Alicerce lança o movimento Base que Transforma. A iniciativa prevê a implementação de 1.000 polos educacionais, cada qual com capacidade para atender 40 alunos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Brasília. Assim, o projeto visa atender o total de 40 mil alunos em todo o país.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

A novidade oferece reforço do ensino básico por meio de aulas de leitura, escrita, matemática, habilidades socioemocionais e aulas de expansão do repertório cultural. Além disso, o intuito também é fomentar a formação de lideranças comunitárias por meio de aulas sobre sustentabilidade, movimentação na economia local e promoção de um lugar seguro e educativo para que as crianças estejam em contraturno escolar, enquanto os pais trabalham. Os líderes educadores em sala são jovens locais, que por meio do projeto também passam a gerar renda para suas famílias.

“Nasci e fui criado na favela. Entendo que às vezes tudo o que essas crianças e jovens precisam é de uma oportunidade. O problema é que a oportunidade não chega nesses lugares. Após a pandemia, a questão das defasagens escolares, que já era grave, se tornou ainda pior. Por isso, acredito que a melhor resposta para reverter esse cenário é justamente investir na educação, que é a principal ferramenta de transformação social capaz de reduzir as desigualdades sociais no país e a falta de equidade de oportunidades nas periferias” afirma Reginaldo Lima, diretor de articulação comunitária nacional no Alicerce Educação e Co-fundador do G10 Favelas.

Ainda de acordo com o executivo, o Alicerce tem metodologia de recuperação de defasagens escolares de crianças e jovens. Exemplo disto são os projetos realizados em Paraisópolis e em Jacarézinho, os primeiros desta iniciativa que prevê checar a 1.000 polos. Além disso, empresas interessadas podem participar e apoiar a expansão.