Agenda ESG avança, mas marcas falham em demonstrar compromisso real, diz pesquisa do Google

Segundo pesquisa, 91% dos brasileiros reconhecem que companhias têm papel em minimizar impactos negativos

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17h40.

Embora 91% dos brasileiros entendam que é papel das empresas minimizar os impactos negativos e atuar por um mundo mais justo, poucas marcas se associam ao ESG espontaneamente.

A percepção é de uma pesquisa produzida pelo Google e o Sistema B, chamada “Impact!”, que estabelece o panorama do mercado da sustentabilidade a partir da percepção dos consumidores. A EXAME teve acesso à análise com exclusividade.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

O estudo aponta para uma transformação no debate sobre o ESG: enquanto a agenda amadurece, cada vez mais os consumidores e investidores buscam ações e soluções práticas. Seja pelo impacto financeiro atrelado às iniciativas socioambientais ou a geração de valor real, o que antes era visto como um nicho agora parte para uma estratégia de negócios, segundo a pesquisa.

Construção de marca

Para Lívia Sitta, líder de insights estratégicos do Google Brasil, o ESG tem cada vez mais relevância na construção de marcas e negócios. “Entre os cinco principais atributos para a relevância de uma empresa, quatro são relacionados ao social”, explica.

Entre eles, oferecer produtos e serviços que atendem uma população diversa é considerado como um dos fatores de maior importância para o brasileiro, permitindo a inclusão de grupos sub-representados. Sitta explica que mora aí uma oportunidade para as marcas ganharem diferencial competitivo.

A pesquisa também aponta que o respeito aos direitos humanos também figura entre os temas mais caros para a população.

Marco Bebiano, diretor de negócios do Google, afirma que poucas empresas divulgam seus resultados de ESG, o que dificulta que o público-consumidor possa associar a tema com a atuação das empresas.

Apenas 24% dos entrevistados conseguem conectar o tema com uma das empresas apresentadas na pesquisa — número muito abaixo de outros tópicos explorados, como música, jogos e beleza.

Benefícios do ESG para as empresas

Bebiano explica que, para o Google, unir às temáticas de ESG como fundamentais para as empresas não só traz vantagens competitivas, mas garante mais eficiência, controle e queda dos riscos e aumento do equity de marca. “Com uma comunicação mais eficiente, as empresas podem ampliar o debate, mostrar novas formas de agir e mobilizar a sociedade para escolhas de consumo mais conscientes”, afirma.

Comunicar os programas já existentes ao público de forma correta é outra tarefa para as empresas. A pesquisa avaliou que por mais que os negócios contassem com programas estruturados de ESG e sustentabilidade, sem a comunicação correta, esses materiais não chegam até o conhecimento do público.

Contaminação por combustíveis fósseis afeta a saúde desde a gestação até a velhice, aponta estudo

Os especialistas explicam que o primeiro passo para que empresas que ainda não estão inseridas no ESG integrem o tema em suas estratégias é um diagnóstico completo, baseado em dados, da sua operação.

Assim é possivel entender o grau de maturidade do negócio na agenda, e a partir desse ponto estabelecer planos de comunicação, programas de conscientização e projetos especiais que garantam a sua evolução. “Mas tudo isso só vai funcionar caso a marca ou empresa esteja verdadeiramente comprometida com o ESG, do contrário o movimento poderá ser visto com desconfiança”, explica o diretor.

