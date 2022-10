98% das empresas estão sofrendo com este problema; veja solução

São Paulo - A pandemia de Covid-19 acelerou uma tendência que se consolidava desde o início da Quarta Revolução Industrial.

Enquanto habilidades seculares caem na obsolescência em um piscar de olhos, empresas começam a disputar conhecimentos que até outro dia sequer existiam, em uma verdadeira Crise das Competências.

Hoje, nada menos que 98% das empresas dizem ter uma lacuna significativa de habilidades entre seus colaboradores, segundo pesquisa recente da consultoria Mercer.

E não há nível hierárquico que se salve.

De acordo com um estudo da McKinsey, estima-se que 9 em cada 10 gerentes não estejam suficientemente qualificados para suas posições hoje.

E a expectativa é de que, até 2025, 40% das habilidades necessárias para uma mesma função mudem, de acordo com um relatório do LinkedIn.

Soma-se a isso a chamada Grande Demissão, fenômeno mundial caracterizado pelo pedido de demissão em massa de colaboradores que não se sentem mais felizes em seus trabalhos.

Com um total descasamento entre oferta e demanda de talentos, as empresas que quiserem impulsionar resultados e reter profissionais daqui para a frente têm apenas uma alternativa: treinar os seus colaboradores com excelência.

