3 filmes de esg para assistir no feriado

Os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) estão cada vez mais populares entre investidores, ao avaliar em qual empresa investir: Como uma empresa decide realizar suas ações em relação ao meio ambiente? Como ela opera em relação às pessoas, sejam funcionários ou a sociedade como um todo? Como a empresa conduz sua liderança, sua ética e os direitos que concede aos seus acionistas? Tudo isso mostra que os investidores estão olhando cada vez mais para empresas que fazem o que é certo.

E existem alguns filmes que capturam muito bem a essência do ESG, contando histórias reais. Aqui estão alguns dos filmes favoritos listados pela nossa equipe:

Você deseja aprofundar ainda mais no tema ESG e conhecer alguns cases práticos de grandes empresas? Confira o ebook da Future Dojo: 5 Cases de Esg Para Se Inspirar

1) Águas Negras (2019)

Um advogado de defesa corporativa assume uma ação ambiental contra uma grande empresa química e expõe um histórico oculto de poluição. Enquanto tenta expor a verdade de um número enorme de mortes inexplicáveis, ele se vê arriscando seu futuro, sua família e sua própria vida. É um ótimo documentário para ficar mais por dentro da letra E (Enviromental/Ambiental) de ESG.

Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman. Você pode assistir ao documentário no Amazon Prime

2) Figuras Ocultas (2016)

Enquanto os Estados Unidos e a Rússia corriam para colocar um homem no espaço, uma equipe feminina de matemáticas afro-americanas desempenhou um papel vital no desenvolvimento do programa espacial da NASA. Elas provaram ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. Um filme sobre liderança e que bate muito com a letra “S” (Social) de ESG.

Com Octavia Spencer, Kevin Costner e Kirsten Dunst. Você pode assistir ao filme pelo Disney+

3) A Grande Aposta (2015)

Em 2006-2007, um grupo de investidores previu o colapso do mercado hipotecário americano e apostou contra ele. Durante sua pesquisa, eles descobriram as falhas e a corrupção do mercado imobiliário. Um filme que exalta muito bem a letra G (Governança) da nossa sigla de ESG.

Com Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. Você pode assistir ao filme pela Netflix

Cada um desses filmes compartilha em comum o fato de contarem a jornada, o risco ou os esforços que alguém fez para tornar o mundo um lugar melhor. E a estrutura ESG é colocada em prática em todos esses filmes. Mas se você quiser conhecer mais sobre a prática do ESG…

A Future Dojo reuniu em um Ebook, 5 cases explicados de forma prática e rápida, em que empresas gigantes aplicaram as práticas de ESG e mostra como isso gerou impactos positivos para as comunidades ao redor do mundo: Clique aqui para acessar o Ebook