Turismo encerra primeiro semestre com 98 mil novos postos de trabalho

O turismo nacional foi responsável pela criação de mais de 98 mil vagas de emprego no primeiro semestre deste ano. Os dados foram compilados pelo Ministério do Turismo a partir de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Somente em junho, foram 14.155 novos postos de trabalho, quase o dobro que o mês anterior, quando 7.096 pessoas foram contratadas.

Mais de 50 atividades econômicas estão ligadas às atividades turísticas, correspondendo a 8% do PIB nacional. Entre as áreas que mais registraram novos empregos no semestre estão negócios ligados à hotelaria, além de bares e restaurantes, e também empresas de transporte rodoviário de passageiros. No setor de Serviços, que compreende as atividades ligadas ao turismo, foram 716.909 vagas preenchidas, representando 55,14% do total de 1,3 milhão de postos de trabalho formais ocupados desde o início do ano.

Os números representam um alento para o setor quatro anos após a pandemia de coronavírus. O isolamento exigido como forma de prevenção ao contágio impactou o turismo e representou queda no faturamento das empresas, além de encolhimento na projeção de novos negócios.

No recorte por região de vagas preenchidas divulgado pelo Caged, o Sudeste liderou com folga o número de novos empregos com carteira assinada no setor de Serviços, com 359.563 vagas, com destaque para o estado de São Paulo, com 210.956 postos de trabalho criados. O Sul ficou em segundo lugar (123.126), e nessa região o melhor desempenho ficou com o Paraná, com 60.267 vagas. No Nordeste houve a criação de 116.891 oportunidades, e a Bahia foi o destaque, com 31.972 vagas formais somente em Serviços.

Turismo internacional em alta

O bom momento do turismo pode ser interpretado como reflexo do alto volume de entrada de viajantes internacionais no país neste ano. Entre janeiro e junho, foram aproximadamente 3,6 milhões de visitantes estrangeiros em todo o País. O número é 9,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Os aeroportos foram a porta de entrada para mais de 2 milhões de viajantes. Entre as medidas que têm contribuído para fomentar a vinda de turistas estrangeiros, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), iniciativa promovida por meio de parceria entre os ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, deverá oferecer 70 mil novos assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil, entre outubro de 2024 e março de 2025.

O setor segue otimista para os próximos meses. A projeção da Embratur é que o ano termine com uma marca acima do recorde de 6,6 milhões de turistas internacionais, alcançado em 2018.