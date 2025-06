Qual é o peso dos minerais na transição energética?

A transição para uma economia global de baixa emissão de carbono tem impulsionado a busca por minerais críticos no contexto de eletrificação do transporte e a crescente demanda por baterias para automóveis e smartphones, por exemplo.

O Brasil se destaca como um atrativo terreno para investimentos estrangeiros nesse contexto, e as participações nas reservas e produção de lítio, níquel, cobre, alumínio, grafite, cobalto, nióbio e manganês revelam todo o potencial brasileiro no setor. No entanto, o aproveitamento dessa vocação depende do alinhamento às melhores práticas ambientais e sociais, conforme ocorre com outras atividades.

“Acelerar o licenciamento para minerais estratégicos não pode significar reduzir exigências ambientais ou negligenciar o diálogo com as comunidades. A experiência brasileira mostra que é possível avançar com responsabilidade, e é isso que levamos para esse debate internacional”, destacou o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Sousa, durante fórum internacional realizado em Buenos Aires.

Na capital argentina, autoridades de mineração da América Latina debateram formas de tornar os processos de licenciamento mais eficientes diante da crescente demanda global por minerais críticos, sem comprometer a preservação ambiental e social.

Terras raras

Já por terras raras são conhecidos 17 elementos da tabela periódica, tais como escândio, ítrio e lantanídeos, muitas vezes caros de serem processados, apesar de serem encontrados em abundância na natureza. Sua aplicação prática vai desde a montagem de televisores, aparelhos médico-hospitalares e componentes para a indústria automotiva.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil tem a terceira maior reserva de terras raras de todo o mundo, com 21 milhões de toneladas, ao lado da Rússia. Os maiores depósitos do planeta se concentram na China e no Vietnã. Atualmente há estudos de viabilidade de mineração em execução em Minas Gerais, Goiás, Amazonas e Bahia.

