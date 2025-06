Colômbia é eleita para ocupar posto no Conselho de Segurança da ONU a partir de 2026

A Colômbia foi eleita nesta terça-feira pela Assembleia Geral das Nações Unidas para ocupar, em representação do grupo de América Latina e Caribe, um cargo rotativo no Conselho de Segurança com mandato de dois anos, que terá início em 1º de janeiro de 2026.

A Assembleia Geral, órgão que reúne os 193 países membros da ONU, aceitou por 180 votos a candidatura da Colômbia, que era dada como certa, por ter aval prévio do grupo geográfico latino-americano e caribenho.

A Colômbia, que já tinha ocupado esse cargo no biênio 2011-2012, substituirá a Guiana e vai se sentar ao lado do Panamá, cujo mandato rotativo também expirará em dezembro de 2027.

Junto com a Colômbia, foram eleitos hoje República Democrática do Congo e Libéria, para os lugares de Argélia e Serra Leoa; Letônia, sucedendo a Eslovênia; e Bahrein, substituindo a Coreia do Sul. Todos eles assumirão mandato no início do próximo ano.

As porcentagens de apoio foram semelhantes, com exceção da Letônia, que obteve apenas 119 votos, suficientes, no entanto, para superar os dois terços necessários.

O Conselho de Segurança é composto por 15 assentos, sendo cinco permanentes, ocupados pelas grandes potências: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, que além disso têm direito de veto sobre todas as resoluções.

Os assentos do Conselho são distribuídos de acordo com critérios geográficos, sendo os grupos estabelecidos Europa Ocidental, Europa Oriental, Ásia-Pacífico e pequenas ilhas, África e América Latina-Caribe.