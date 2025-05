Petrobras ganha reforço na produção, bate recorde e anuncia descoberta em Santos

Nesta semana, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ao apresentar os resultados do primeiro trimestre, afirmou que o Campo de Búzios, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, poderá produzir até dois milhões de barris de petróleo por dia.

Com início das operações em 2018 em uma área equivalente a 115 mil campos de futebol, o Campo de Búzios está situado na Bacia de Santos e hoje opera com cinco plataformas: P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso, que recentemente deu impulso à capacidade produtiva da Petrobras. Maior instalação desse tipo no Brasil, a estrutura chegou ao Brasil em outubro, vinda da China.

Em fevereiro, Búzios foi responsável pela marca de 800 mil barris diários, considerada um marco histórico pela estatal. O recorde anterior de produção diária havia ocorrido em janeiro de 2024, com a marca de 782 mil barris por dia.

Bacia de Santos

Na semana passada, a Petrobras anunciou uma nova descoberta na Bacia de Santos, no bloco Aram, distante 248 km do litoral da Baixada Santista, a 1.952 metros de profundidade. Análises laboratoriais vão determinar a natureza dos fluidos encontrados e permitir uma melhor avaliação sobre o potencial da área, cuja operação é compartilhada entre a Petrobras (80%) e a chinesa CNPC (20%).

“É a segunda descoberta no mesmo bloco, seguindo o ótimo resultado já alcançado em outro poço exploratório no início do ano, onde encontramos petróleo de excelente qualidade. Estamos investindo fortemente na busca de novas reservas, e os resultados estão vindo. Neste ano, já anunciamos descobertas também em Brava e em Búzios”, afirmou na ocasião a presidente Magda Chambriard.

Lucro de R$ 35 bilhões

Segundo a Agência Brasil, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou, na semana passada, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de R$ 11,72 bilhões, como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025. Na mesma ocasião, a estatal anunciou lucro líquido de R$ 35 bilhões.

Os investimentos atingiram R$ 23,7 bilhões, ou US$ 4,1 bilhões, e foram concentrados em projetos do pré-sal nos campos de Búzios e Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro.