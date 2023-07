'Nosso atual sistema é um manicômio tributário', afirma a cientista política Marta Arretche

O fim do recesso parlamentar está próximo, e um dos desafios no Senado Federal será a análise do texto da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados. O projeto é prioritário para o governo Lula (PT) e pretende simplificar a tributação, com a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. Para a professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP), Marta Arretche, o atual sistema brasileiro é um “manicômio tributário”, com 27 legislações estaduais e quase 5.600 municipais. Ela vê benefícios e pontos sensíveis no texto aprovado.

“[A reforma] tem um objetivo claro: simplificar os tributos que incidem sobre o consumo, visando a aumentar a eficiência das empresas, que hoje precisam lidar com questões jurídicas e contábeis em detrimento de investimentos e crescimento”, disse à Esfera Brasil.

O texto ainda será avaliado pelos senadores e terá o senador Eduardo Braga (MDB-AM) como relator na Casa. A proposta aprovada pelos deputados foi comemorada, mas isso não significa que o texto permanecerá o mesmo antes da votação no Senado.

Para Arretche, a lista de isenções tributárias não se justifica: “Até agora, restaurantes, igrejas e clubes de futebol não vão pagar impostos. Não vejo motivo para isso. No fim das contas, alguém vai ter que compensar essa falta de arrecadação”.

Algumas modificações são esperadas no texto, mas a “espinha dorsal” da reforma se resume a corrigir distorções e reunir PIS e Cofins (federais) em um imposto gerido pela União: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Já o ICMS (estadual) e o ISS (municipal) serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), controlado por estados e municípios.

Uma das grandes resistências à proposta é o fato de que a arrecadação será impactada, principalmente para estados e municípios. Segundo a cientista política, é de extrema importância encontrar o equilíbrio nas alíquotas.

Arretche explicou que é esperada uma alíquota total de 25% para evitar a quebra financeira de governos, sendo 14% destinados à União, 9% aos estados e 2% aos municípios. No entanto, o relator no Senado já revelou que pretende estabelecer um teto para as alíquotas e, assim, não penalizar o consumidor final.

Vantagens

Para a professora da USP, a reforma, ao tributar o consumo no destino e não mais na origem, deve acabar com a cumulatividade de impostos na cadeia, o que torna a economia mais eficiente.

Ela cita também como benefício da reforma a desburocratização para as empresas, uma vez que a simplificação tributária deve diminuir a carga sobre as entidades, o que possibilitaria mais investimentos e geração de empregos, e o resultado seria o crescimento econômico como um todo.

Marta Arretche destacou ainda a criação de uma lista nacional de itens essenciais da cesta básica com alíquota zero. Hoje, cada estado define suas regras e isenções. Ela lembrou, porém, que a definição se dará apenas por meio de lei complementar após a aprovação da reforma.

A professora acredita que a reforma deve ser discutida em etapas e que a tributação sobre lucros e dividendos e a reforma do Imposto de Renda devem ficar para depois. “A reforma atual já é suficientemente complicada para emendarmos as coisas”, afirmou.