Comunidades vizinhas à futura Linha 6 de metrô são foco de ações de empregabilidade

Ainda que as obras da Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo estejam em andamento, parte da população da capital paulista já tem se beneficiado da construção da estrutura que receberá o transporte público, que vai ligar o centro à região Noroeste da cidade.

A Acciona, empresa global de infraestrutura sustentável e responsável pela construção do megaprojeto, tem se dedicado a realizar ações nas comunidades que vão receber o traçado de 15,3 quilômetros distribuído em 15 estações. Entre essas áreas estão bairros como a Freguesia do Ó e a Vila Brasilândia, localidades altamente populosas e que concentram alguns bolsões de vulnerabilidade social.

”As ações realizadas pela Acciona são baseadas em um estudo socioeconômico do traçado em construção da Linha 6-Laranja, identificando, assim, as necessidades locais e contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Por conta da forte desigualdade de gênero e disparidades na educação das comunidades do entorno das obras, reforçamos a nossa atuação", explica André De Angelo, diretor País-Brasil da Acciona.

Entre as iniciativas desenvolvidas nas localidades está o programa “Acciona por Elas”, que incentiva o empreendedorismo e a autonomia feminina, profissionalizando a geração de renda de mulheres vulneráveis nas comunidades. Além de desenvolver suas habilidades profissionais, o projeto também promove o equilíbrio pessoal e profissional, com trabalhos flexíveis que possibilitem conciliar a demanda social e familiar. Já foram mais de 12 mil horas de treinamento e mais de 400 mulheres capacitadas.

Educação

Nas escolas que funcionam nas comunidades vizinhas às obras, a multinacional espanhola tem oferecido orientações a professores e funcionários sobre primeiros socorros, prevenção contra incêndio e atendimentos a emergências.

Para os estudantes, um programa de protagonismo jovem tem foco na resolução de conflitos, desenvolvimento de liderança e oratória, além de ações de intercâmbio e trocas de experiências envolvendo escolas localizadas em diferentes bairros da capital paulista e que estão na direção do traçado da nova linha de metrô.

Segundo a Acciona, mais de 6.500 crianças, jovens e uma comunidade escolar são beneficiados pelas ações.

“As grandes obras de infraestrutura são uma oportunidade para a criação de valor adicional à sociedade, e a Acciona atua continuamente para deixar um legado social positivo para as comunidades e para o planeta”, afirma De Angelo.