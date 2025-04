Márcio Pochmann comparece diante de comissão esvaziada no Senado

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, falou à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) no Senado Federal na tarde de quarta-feira, 23, em uma audiência quase sem presença de parlamentares.

A comissão é presidida pelo senador Hiran Gonçalves, ausente, e a sessão acabou conduzida por Damares Alves. Procurada pela Esfera Brasil, a assessoria legislativa informou que Gonçalves cumpria compromissos de agenda com o ministro do Esporte, André Fufuca, em Roraima, seu estado de origem.

O convite a Pochmann foi aprovado em 12 de março pelos parlamentares, e o requerimento foi assinado de forma conjunta entre o presidente da comissão e a senadora Tereza Cristina, que tampouco compareceu à audiência na quarta-feira. Ex-ministra de Jair Bolsonaro, a senadora estava em Buenos Aires, representando o Brasil na 2ª Cúpula Agro Global Sul-Americana.

Segundo informações de sua página na internet, a CTFC conta com 16 senadores titulares e 9 suplentes. De acordo com a assessoria legislativa, 17 senadores registraram sua presença no painel na audiência em que Pochmann participou, na quarta-feira, e a ausência de parlamentares de forma presencial se deu devido ao “choque de agendas”.

Presencialmente, foram duas breves intervenções em aproximadamente uma hora. Em suas falas, Beto Faro e Jaques Wagner, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), não trouxeram questionamentos e se restringiram a cumprimentar o convidado. Antes disso, no início da sessão, Damares informou que havia dois senadores inscritos, mas não informou os nomes dos parlamentares.

Fundação IBGE+

No requerimento aprovado na comissão, os parlamentares afirmavam que a ida de Pochmann ao colegiado seria no sentido de obter explicações sobre a criação da Fundação IBGE+, medida que gerou forte reação interna e culminou na saída de diretores. Por fim, a iniciativa não vingou, e a criação foi suspensa por decisão do Ministério do Planejamento e Orçamento.

“Não há risco algum de comprometimento de qualquer pesquisa. As pesquisas pertencem a quem as fazem. Eu nem olho. Não há uma interferência nesse sentido”, explicou Márcio Pochmann a uma comissão vazia. Ele está no IBGE desde 2023, e sua gestão tem sido marcada por polêmicas desde o início.

“Uma crise deu origem ao requerimento, e pode ser que de lá para cá muita coisa pode ter se esclarecido”, afirmou a eventual presidente em sua fala de abertura. “Quarta-feira é um dia muito corrido para nós, senadores. Todos estão divididos em diversas comissões. Não se sinta desprestigiado por estarmos com a comissão esvaziada. As assessorias estão acompanhando”, disse Damares ao presidente do IBGE enquanto o questionava.