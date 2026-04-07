Florianópolis é eleita uma das 20 cidades líderes em resíduo zero no mundo

Florianópolis, capital de Santa Catarina, foi eleita uma das “20 Cidades Rumo ao Resíduo Zero”. A nomeação, realizada pelo Conselho Consultivo do secretário-geral da ONU sobre Resíduo Zero em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Programa das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), coloca a cidade brasileira em um mapa de sustentabilidade urbana ao lado de centros como São Francisco (EUA) e Yokohama (Japão).

De acordo com o Conselho da ONU, a iniciativa busca destacar localidades que transformam ambição ambiental em ações práticas, servindo de modelo para que outros centros urbanos acelerem sua transição para sistemas mais resilientes e inclusivos.

Economia circular

Segundo dados da ONU, globalmente, a humanidade gera mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos municipais por ano. Um dos pontos altos destacados pelas Nações Unidas é a capacidade dessas cidades em reduzir o desperdício de alimentos, tema central deste ano das ações pelo Dia Internacional do Resíduo Zero, que ocorreu em 30 de março.

Estima-se que, diariamente, o volume de comida descartado no mundo seria suficiente para preparar 1 bilhão de refeições, evidenciando ineficiências sistêmicas que governos locais, como o de Florianópolis, buscam mitigar por meio de novas logísticas de consumo e produção.

A diretora executiva do PNUMA, Inger Andersen, reforça que o combate à poluição é uma oportunidade para reinventar economias locais. Cidades que lideram essa transição tendem a atrair mais parcerias globais e a fortalecer sua governança pública.

Lista global

O próximo passo da iniciativa prevê a troca de boas práticas entre as 20 cidades selecionadas e o reconhecimento formal em plataformas globais da ONU. Com essa vitrine, Florianópolis não apenas eleva seu status como destino sustentável, mas também consolida o papel fundamental no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente nas áreas de cidades sustentáveis (ODS 11) e consumo responsável (ODS 12).

Confira as cidades que compõem a lista ao lado de Florianópolis: