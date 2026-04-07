Florianópolis é eleita uma das 20 cidades líderes em resíduo zero no mundo

O próximo passo da iniciativa prevê a troca de boas práticas entre as 20 cidades selecionadas e o reconhecimento formal em plataformas globais da ONU (Prefeitura de Florianópolis/Divulgação)
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Publicado em 7 de abril de 2026 às 21h46.
Florianópolis, capital de Santa Catarina, foi eleita uma das “20 Cidades Rumo ao Resíduo Zero”. A nomeação, realizada pelo Conselho Consultivo do secretário-geral da ONU sobre Resíduo Zero em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Programa das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), coloca a cidade brasileira em um mapa de sustentabilidade urbana ao lado de centros como São Francisco (EUA) e Yokohama (Japão).
De acordo com o Conselho da ONU, a iniciativa busca destacar localidades que transformam ambição ambiental em ações práticas, servindo de modelo para que outros centros urbanos acelerem sua transição para sistemas mais resilientes e inclusivos.
Economia circular
Segundo dados da ONU, globalmente, a humanidade gera mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos municipais por ano. Um dos pontos altos destacados pelas Nações Unidas é a capacidade dessas cidades em reduzir o desperdício de alimentos, tema central deste ano das ações pelo Dia Internacional do Resíduo Zero, que ocorreu em 30 de março.
Estima-se que, diariamente, o volume de comida descartado no mundo seria suficiente para preparar 1 bilhão de refeições, evidenciando ineficiências sistêmicas que governos locais, como o de Florianópolis, buscam mitigar por meio de novas logísticas de consumo e produção.
A diretora executiva do PNUMA, Inger Andersen, reforça que o combate à poluição é uma oportunidade para reinventar economias locais. Cidades que lideram essa transição tendem a atrair mais parcerias globais e a fortalecer sua governança pública.
O próximo passo da iniciativa prevê a troca de boas práticas entre as 20 cidades selecionadas e o reconhecimento formal em plataformas globais da ONU. Com essa vitrine, Florianópolis não apenas eleva seu status como destino sustentável, mas também consolida o papel fundamental no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente nas áreas de cidades sustentáveis (ODS 11) e consumo responsável (ODS 12).
Confira as cidades que compõem a lista ao lado de Florianópolis:
Américas: São Francisco (EUA) e Zapopan (México).
Europa: Bolonha (Itália).
África: Accra (Gana), Chefchaouen (Marrocos), Dar es Salaam (Tanzânia), Kisumu (Quênia) e Lilongwe (Maláui)
Ásia e Oceania: Cidade de Dehiwala (Sri Lanka), Gaziantep (Turquia), George Town (Malásia), Hangzhou (China), Cidade de Iloilo (Filipinas), Kuala Lumpur (Malásia), San Fernando (Filipinas), Cidade de Sanya (China), Cidade de Suzhou (China), Varkala (Índia) e Yokohama (Japão).