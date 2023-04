Estudo mostra que SP tem um terço das melhores cidades do País para empreender

Das 101 melhores cidades para empreender no Brasil, 28 ficam no estado de São Paulo, de acordo com a última edição do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a Endeavor. O número representa quase um terço dos municípios analisados no País.

O estudo sobre o ambiente de negócios leva em conta as cidades mais populosas. Foram pesquisados sete critérios: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

A capital paulista lidera o ranking geral com nota 8,67, seguida por Florianópolis (8,41) e Joinville (7,99), ambas em Santa Catarina. O segundo melhor município paulista é Osasco, que ocupa o 11º lugar, seguido por Jundiaí (12º), São Bernardo do Campo (16º) e São José dos Campos (17º). As cidades estão à frente de capitais como Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador.

Veja também: Startup brasileira é uma das 100 melhores na Copa do Mundo de Empreendedorismo

Novo arcabouço fiscal: um bom começo, mas repleto de desafios

Segundo a Enap, o ICE pretende “aprimorar o debate sobre o fomento ao empreendedorismo no Brasil, a partir de indicadores e boas práticas que podem ser utilizados pelas cidades brasileiras e por formuladores de políticas públicas em nível federal, estadual e municipal”.

Infraestrutura

O estado de São Paulo se destacou no levantamento principalmente no quesito infraestrutura, que avalia conectividade, via rodovias, número de decolagens por ano, distância ao porto mais próximo, acesso à internet rápida, preço médio do m² e custo da energia elétrica.

Dos quinze melhores municípios do País em infraestrutura, doze são paulistas: São Paulo, Limeira, Santos, Guarujá, Guarulhos, Piracicaba, Campinas, São Bernardo do Campo, Itaquaquecetuba, Sorocaba, Suzano e Mogi das Cruzes.

De acordo com o relatório da Enap, São Paulo é protagonista em infraestrutura devido à presença dos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e Congonhas, bem como por contar com uma malha rodoviária que “influencia desde o escoamento da produção e o acesso a insumos até a alocação de recursos humanos, afetando o custo de produção e o preço final dos produtos e serviços, além da qualidade de vida de empreendedores, funcionários e clientes”.

Para Rui Gomes Junior, presidente da InvestSP, agência de promoção de investimentos do estado, “as cidades paulistas são destaque em praticamente todas as áreas analisadas. Dessa forma, o estado oferece o melhor ambiente de negócios do País”.

Veja o ranking das melhores cidades de São Paulo para empreender:

1º - São Paulo

11º - Osasco

12º - Jundiaí

16º - São Bernardo do Campo

17º - São José dos Campos

19º - Santo André

25º - Piracicaba

28º - Campinas

33º - Ribeirão Preto

37º - Mogi das Cruzes

38º - Diadema

39º - Sorocaba

42º - Limeira

48º - Bauru

52º - Santos

54º - Praia Grande

56º - Franca

59º - Suzano

70º - Taubaté

77º - Guarujá

83º - Mauá

87º - São José do Rio Preto

92º - Taboão da Serra

93º - Sumaré

97º - Itaquaquecetuba

99º - Guarulhos

100º - São Vicente

101º - Carapicuíba