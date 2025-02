Alta no preço dos ovos é sazonal e também reflete aumento dos custos de produção, aponta ABPA

Observada em diversas capitais e também municípios do interior, a alta no preço dos ovos é reflexo do aumento dos custos de produção nos últimos oito meses. Segundo cálculo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), houve elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens.

Somado a isso, a ABPA entende que a variação é fruto da sazonalidade, à medida em que a quaresma se aproxima e cresce a demanda pelo produto em supermercados e padarias, já que nesta época católicos têm por hábito substituir o consumo de carne por outra fonte de proteína.

“Embora em alta, as exportações de ovos têm efeito praticamente nulo sobre a oferta interna, já que representam menos de 1% das 59 bilhões de unidades que deverão ser produzidas neste ano, o que deve gerar um consumo per capita de 272 unidades anuais – mais de 40 unidades acima da média mundial de consumo”, afirmou a ABPA em comunicado divulgado recentemente.

Na cidade capixaba de Santa Maria de Jetibá, maior produtora de ovos do Brasil, o valor médio atingiu o maior nível da série em termos reais, considerando a inflação. O preço de uma caixa com 30 dúzias de ovos brancos chegou a R$ 233,55, um aumento de 37,9% em relação a fevereiro de 2024. A caixa de ovos vermelhos passou a custar R$ 264,21, alta de 40,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os produtores esperam que o mercado se normalize até abril, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas. Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai se reunir com os empresários do setor para tratar sobre o preço do ovo. Na ocasião, o presidente afirmou que o aumento nos preços dos alimentos foi causado principalmente por problemas climáticos, como excesso de sol e chuvas, mas acredita que os valores devem recuar. "O preço vai baixar”, garantiu.

Nova portaria

A partir de 4 de março passa a vigorar uma nova portaria do Ministério da Agricultura que trata dos requisitos de instalações, equipamentos e procedimentos de funcionamento de granjas. Com isso, ovos a granel, ou seja, sem embalagem primária rotulada, devem ser individualmente identificados na casca, com a data de validade e o número de registro do estabelecimento produtor.

“O Brasil só é o que é na produção de ovos, de frangos e de alimentos porque tem uma grande sanidade. O aperfeiçoamento das legislações tem que ser constante, tem que evoluir com a regra sempre muito alta nesse sentido. Tanto que esta portaria foi construída junto com o setor, aqui no Ministério da Agricultura e Pecuária, para fazer a nova classificação de ovos, tão desejada pelo setor, até para agregar valor e ganhar competitividade”, comentou o ministro Carlos Fávaro.

Nesta semana, rumores sobre uma eventual intenção do governo de taxar exportações do agronegócio elevaram a temperatura na relação entre Lula e Fávaro, que não vê a medida como solução para a alta recente dos alimentos.