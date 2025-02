Com alta no preço dos ovos nos EUA, o McDonald's pode ter uma carta na manga

Neste domingo, 2, o McDonald's comemora os 50 anos do Egg McMuffin com uma promoção especial nos Estados Unidos: o sanduíche ou o Sausage McMuffin custarão apenas US$ 1 ao longo do dia. A oferta, no entanto, estará disponível apenas pelo aplicativo da rede.

A empresa relembrou a história do produto em comunicado oficial. "Em 1975, uma revolução no café da manhã começou com a estreia nacional do Egg McMuffin no McDonald's", destacou a rede.

Além da oferta pontual, a gigante do fast-food também lança outra promoção: entre os dias 3 e 30 de março, clientes que pedirem um McMuffin de Salsicha com Ovo pelo McDelivery receberão dois lanches pelo preço de um.

Promoção chega em meio à alta dos preços nos EUA

A oferta do McDonald's acontece em um momento em que os americanos lidam com a alta dos preços dos alimentos — em especial dos ovos.

A oferta reduzida da proteína nos Estados Unidos levou a um aumento significativo nos preços. Em 30 de janeiro, uma dúzia de ovos grandes no Meio-Oeste custava US$ 7,08, um salto expressivo em relação aos US$ 1,65 registrados três anos antes.

A crise foi intensificada pela gripe aviária (H5N1), que reduziu a população de aves nos EUA em mais de 147 milhões desde o início do surto. Além disso, surtos recentes da doença em rebanhos bovinos preocupam autoridades sanitárias.

Como consequência, o Departamento de Agricultura dos EUA prevê que o preço dos ovos aumentará 20% em 2025, enquanto os ovos de criação livre podem ter alta de até 45% em relação ao ano passado. A expectativa é que os preços continuem elevados no curto prazo, especialmente com a chegada da Páscoa, período de alta demanda. Projeções indicam que um possível alívio nos preços só deve começar no segundo trimestre de 2025.

A alta levou redes de supermercados e restaurantes a adotarem medidas para lidar com o cenário. O Waffle House passou a cobrar uma taxa extra de US$ 0,50 por ovo servido, enquanto a varejista Aldi limitou as compras a duas dúzias por cliente em algumas lojas.

Apesar disso, o McDonald's reforça sua aposta no café da manhã. "Todas as manhãs, quando abrimos nossas portas, somos um restaurante de café da manhã. Seja meu favorito pessoal, o Egg McMuffin, ou nossos Hash Browns crocantes, panquecas fofas ou McGriddles doces e salgados, nosso objetivo é dar aos nossos clientes o melhor começo de dia", afirmou a empresa.