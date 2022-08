Tudo sobre Eleições 2022: Descubra o seu local de voto

“Qual é o meu local de voto?”, “O que eu devo fazer caso esteja viajando durante as eleições?”, essas e outras perguntas são dúvidas recorrentes em todas as eleições.

E é importante que todo eleitor se mantenha informado sobre qual a sua devida zona e seção eleitoral, além de também saber o que deve ser feito em uma ocasião onde ele não esteja presente no seu local de voto no dia das eleições, para que não existam problemas no dia das eleições.

Foi pensando em responder estas dúvidas que a EXAME preparou este guia rápido, que apresenta maneiras de descobrir a zona, seção e endereço de voto, além de aprender a como solicitar um voto em trânsito, que é a solução para aqueles que estão distantes de casa durante as eleições.

Confira abaixo o passo a passo para se manter atualizado sobre as informações de local que são cruciais para exercer o direito de voto no dia 2 de outubro.

Qual é o meu local de voto?

Os números de zona e seção de voto podem ser encontrados facilmente no Título de Eleitor. Porém, na ocasião de uma eventual perda da via física deste documento, todo eleitor pode consultar essas informações em seu E-Título, que é um aplicativo baixável em todos os celulares e que dá acesso ao eleitor a uma via digital do Título de Eleitor.

No E-Título o eleitor também pode encontrar a localização exata da sua eleição. No aplicativo consta o nome do espaço (na ocasião do local de voto ser uma escola pública, por exemplo), além de contar com o nome da rua, número e possibilidade de criação de rota para o local.

Vale ressaltar que para realizar o acesso ao E-Título não é necessário o número de registro de eleitor. As informações necessárias para acessar o E-Título são respectivamente:

Nome completo;

Nome completo do pai (opcional);

Nome completo da mãe (opcional);

Data de nascimento.

Para baixar e acessar o E-Título, confira os links abaixo:

Por fim, se o eleitor também não tiver a possibilidade de acessar o E-Título, ainda há a possibilidade de consultar a zona e seção de voto pelo site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde o eleitor pode buscar a localização onde irá votar em 2022 com as mesmas informações listadas acima.

Voto em trânsito - o que é este modo de votar

O voto em trânsito é um recurso que pode ser solicitado por todos os eleitores brasileiros que muda a seção eleitoral do eleitor. O recurso pode ser solicitado no caso de eleições gerais (votação para Presidência da República, Senado Federal, Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do DF, Câmara dos Deputados e Governos Estaduais) e deve ser solicitado com antecedência às eleições. O eleitor também deve especificar se irá mudar a sua seção de voto no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos.

É muito importante ressaltar que os prazos para solicitar o voto em trânsito em 2022 já se encerraram, e que existem consequências para aqueles que se ausentam do pleito, tornando-se necessária uma justificativa para a ausência nas eleições.

Por fim, o voto em trânsito só pode ser solicitado e executado em território nacional.

Mais informações sobre as eleições de 2022 estão disponíveis no site oficial do TSE, e dúvidas podem ser respondidas por meio do seu FAQ, dos seus canais de atendimento no WhatsApp e nas ouvidorias regionais.