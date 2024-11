Vendas do comércio crescem menos que o esperado em setembro, aponta IBGE

As vendas do comércio brasileiro subiram 0,5% em setembro, após um recuo de 0,2% no mês anterior. Abaixo do esperado pelo mercado, o desempenho foi puxado, principalmente, pelas vendas do segmento de 'outros artigos de uso pessoal e doméstico', conforme dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados nesta terça-feira pelo IBGE.