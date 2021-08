TCU conclui votação e aprova leilão de 5G no Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu a aprovação para o leilão das frequências de banda larga da tecnologia 5G, afirmou nesta quarta-feira o ministro das comunicações, Fábio Faria, no Twitter.

"O edital segue para a Anatel para ser publicado", acrescentou Faria no tuíte.

#URGENTE | VOTAÇÃO ENCERRADA: Leilão #5G APROVADO pelo TCU! O edital segue para a Anatel para ser publicado. Agradeço o trabalho dos ministros e dos técnicos do TCU, MCom e Anatel. + um passo para tornarmos o 🇧🇷 mais digital e conectado. Obrigado, PR @jairbolsonaro, pela missão! pic.twitter.com/fMW8M1D3ec — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 25, 2021

Na semana passada, o TCU havia apreciado o edital, obtendo maioria que acompanhou o voto do relator, Raimundo Carreiro, favorável à aprovação. No entanto, um dos ministros pediu vista do processo.

A concorrência, considerada a maior da história do Brasil em banda larga, prevê movimentar cerca de 45 bilhões de reais e deve levar a tecnologia a todas as 27 capitais do país até julho de 2022, segundo expectativas do governo.

Consultado, o TCU não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Quer saber como o leilão do 5G afeta a bolsa? Entenda assinando a EXAME.